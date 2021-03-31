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futebol

Fim da crise? Figueirense bate Hercílio Luz e entra no G-8 do Catarinense

No Orlando Scarpelli, o Figueira mostrou poder de reação e levou a melhor diante do rival por 3 a 0...

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:59

LanceNet

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Publicado em 

31 mar 2021 às 20:59
Crédito: Patrick Floriani
No Orlando Scarpelli, o Figueirense derrotou o Hercílio Luz por 3 a 0. Com o placar, o Furacão fica na 6ª colocação, com 8 pontos. Mesmo desempenho do Hercílio, mas que perde no desempate.
Calendário
Na próxima rodada, o Figueirense visita o Brusque. Enquanto isso, o Hercílio Luz recebe o Concórdia.
Gol relâmpago
Não deu tempo de aquecer. Com apenas 20 segundos, o jovem Lincon foi esperto ao aproveitar o rebote do goleiro e colocou o Figueirense em vantagem, 1 a 0.
Domínio do Figueira
Diferente das partidas anteriores, a postura do Figueirense era agressiva e o time comandava as ações dentro das quatro linhas. Melhor para os comandados de Jorginho, que ampliou em chute de Blaise. O camaronês recebeu na grande área e bateu firme, 2 a 0.
Expulsões e gols
A temperatura dentro de campo era quente. Após desentendimento na linha lateral, Fabrício Bigode e Levi foram expulsos e os dois times ficaram com 10 homens. Melhor para o Figueira, que com mais espaço, Lincon aproveitou o erro no meio-campo, arriscou e encobriu o arqueiro, 3 a 0.
Pressão do Hercílio
O Hercílio Luz até tentou descontar o marcador e teve duas boas oportunidades. Em ambas, no chute de PH e Wellington e Emerson salvou o Figueirense.

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