Fim da crise? Figueirense bate Hercílio Luz e entra no G-8 do Catarinense

Crédito: Patrick Floriani

No Orlando Scarpelli, o Figueirense derrotou o Hercílio Luz por 3 a 0. Com o placar, o Furacão fica na 6ª colocação, com 8 pontos. Mesmo desempenho do Hercílio, mas que perde no desempate.

Calendário

Na próxima rodada, o Figueirense visita o Brusque. Enquanto isso, o Hercílio Luz recebe o Concórdia.

Gol relâmpago

Não deu tempo de aquecer. Com apenas 20 segundos, o jovem Lincon foi esperto ao aproveitar o rebote do goleiro e colocou o Figueirense em vantagem, 1 a 0.

Domínio do Figueira

Diferente das partidas anteriores, a postura do Figueirense era agressiva e o time comandava as ações dentro das quatro linhas. Melhor para os comandados de Jorginho, que ampliou em chute de Blaise. O camaronês recebeu na grande área e bateu firme, 2 a 0.

Expulsões e gols

A temperatura dentro de campo era quente. Após desentendimento na linha lateral, Fabrício Bigode e Levi foram expulsos e os dois times ficaram com 10 homens. Melhor para o Figueira, que com mais espaço, Lincon aproveitou o erro no meio-campo, arriscou e encobriu o arqueiro, 3 a 0.

Pressão do Hercílio