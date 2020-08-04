Filme repetido: pela quinta vez seguida, CSA e CRB decidem o Alagoano

Crédito: Divulgação/CRB

Os maiores campeões do Campeonato Alagoano, CSA e CRB, serão adversários mais uma vez no confronto final que vale a conquista da edição 2020 do estadual.

Mediante ao cenário quase que obrigatoriamente mais "enxuto" por conta das condições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a final desse ano acontecerá em encontro único na próxima quarta-feira (5) às 21h no Estádio Rei Pelé sem a presença de público.

Nos últimos cinco anos, aliás, esse roteiro vem se repetindo onde a igualdade é marca registrada do confronto, servindo a edição de 2020 também como "prova dos nove". Isso porque em 2016 e 2017 foi o Regatiano que conquistou o título e, em 2018 e 2019, o Azulão deu a volta olímpica segurando o troféu.

Pensando na década de 2010, houve ainda uma sexta vez em que o clássico da capital alagoana fez a final local onde o Galo da Praia levou a melhor.