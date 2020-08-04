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futebol

Filme repetido: pela quinta vez seguida, CSA e CRB decidem o Alagoano

Apesar de na última década alguns clubes terem aparecido como "intrusos" na decisão, gigantes de Maceió surgem na final pela sexta vez nas últimas dez edições...

Publicado em 04 de Agosto de 2020 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

04 ago 2020 às 17:58
Crédito: Divulgação/CRB
Os maiores campeões do Campeonato Alagoano, CSA e CRB, serão adversários mais uma vez no confronto final que vale a conquista da edição 2020 do estadual.
Mediante ao cenário quase que obrigatoriamente mais "enxuto" por conta das condições impostas pela pandemia do novo coronavírus, a final desse ano acontecerá em encontro único na próxima quarta-feira (5) às 21h no Estádio Rei Pelé sem a presença de público.
Nos últimos cinco anos, aliás, esse roteiro vem se repetindo onde a igualdade é marca registrada do confronto, servindo a edição de 2020 também como "prova dos nove". Isso porque em 2016 e 2017 foi o Regatiano que conquistou o título e, em 2018 e 2019, o Azulão deu a volta olímpica segurando o troféu.
Pensando na década de 2010, houve ainda uma sexta vez em que o clássico da capital alagoana fez a final local onde o Galo da Praia levou a melhor.
Até mesmo por questões de falta de ritmo pela retomada recente, a tônica do dia para ambos os lados foi de priorizar a regeneração (com o CSA fazendo um treino leve na tarde dessa terça-feira) e se concentrar visando a finalíssima.

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