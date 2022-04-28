futebol

Filipe Pachtmann se recupera e já treina com o grupo do Zira FK

Atacante está perto de voltar a jogar após seis meses recuperando-se de lesão...
28 abr 2022 às 02:01

Jogador com passagens pela base do Fortaleza e do Fluminense, o atacante Filipe Pachtmann está prestes a retornar aos campos após seis meses recuperando-se de lesão. Desde 2020 no Zira FK do Azerbaijão, o catarinense tem esperanças de atuar ainda na atual edição da Premier League do país.
- Estou completamente recuperado e já treinando com os meus companheiros. Creio que talvez em duas ou três semanas já possa ser relacionado novamente. Isso seria uma grande vitória pra mim, já que quando me contundi, passei a lutar para retornar ainda nesta Premier League - disse.
Em terceiro lugar na liga, o Zira tem quatro jogos a fazer pelo campeonato nacional. Animado com a possibilidade de ser útil ainda nesta temporada, Filipe fala sobre a expectativa para a próxima, que se iniciará no segundo semestre.
- Tenho certeza que o futuro breve será maravilhoso. Poderei ajudar a minha equipe a atingir todos os seus objetivos. Sou bastante jovem e ainda viverei muitas coisas boas no futebol europeu - encerrou.
Foto: divulgação/assessoria do jogador

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
O que se sabe sobre o cessar-fogo entre Líbano e Israel
Imagem de destaque
'Tentamos ser os melhores pais': Victoria Beckham dá primeira declaração sobre briga com o filho Brooklyn
Bruno Passoni, Bruno Araújo, Karine Karam, Luiz Lara e Marcello Moraes
Veja como foi o lançamento do 34º Recall de Marcas de A Gazeta

