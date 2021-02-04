Filipe Pachtmann é o novo reforço do Zira FK, do Azerbaijão

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador

O atacante brasileiro Filipe Pachtmann é o novo reforço do Zira FK, clube de apenas seis anos de vida e sediado em Baku, capital do Azerbaijão. O atleta foi emprestado por seis meses com opção de compra e um possível contrato de três anos. Filipe falou sobre a troca do ucraniano Lviv por outra equipe europeia.

- Estou bastante motivado com a minha chegada ao Zira. A equipe faz uma boa campanha e está brigando por vagas nas competições europeias. Creio que irei me adaptar rapidamente, pois já estou fora do Brasil há algum tempo. O otimismo é imenso - declarou.

Filipe se apresentou no último dia 29 e já estreou pelo novo time. Em terceiro lugar na Liga do Azerbaijão, o Zira FK se classificaria neste momento para as qualificatórias da Liga Europa. Animado com as perspectivas de sua equipe, Filipe destaca a importância de se conquistar uma das vagas.