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futebol

Filipe Pachtmann é o novo reforço do Zira FK, do Azerbaijão

Atacante brasileiro está motivado com os objetivos do seu novo clube para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 22:12

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 22:12

Crédito: Divulgação/Assessoria do jogador
O atacante brasileiro Filipe Pachtmann é o novo reforço do Zira FK, clube de apenas seis anos de vida e sediado em Baku, capital do Azerbaijão. O atleta foi emprestado por seis meses com opção de compra e um possível contrato de três anos. Filipe falou sobre a troca do ucraniano Lviv por outra equipe europeia.
- Estou bastante motivado com a minha chegada ao Zira. A equipe faz uma boa campanha e está brigando por vagas nas competições europeias. Creio que irei me adaptar rapidamente, pois já estou fora do Brasil há algum tempo. O otimismo é imenso - declarou.
Filipe se apresentou no último dia 29 e já estreou pelo novo time. Em terceiro lugar na Liga do Azerbaijão, o Zira FK se classificaria neste momento para as qualificatórias da Liga Europa. Animado com as perspectivas de sua equipe, Filipe destaca a importância de se conquistar uma das vagas.
- O sonho de todas as equipes europeias é jogar uma Champions ou uma Liga Europa. Chego ao Zira para ajudar o clube a ser campeão, mas é óbvio que uma vaga também é de suma importância para nós - encerrou.

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