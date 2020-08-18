Filipe Cirne garante foco total no acesso do XV de Piracicaba

Crédito: Divulgação/XV de Piracicaba

Depois de quase cinco meses sem futebol no Campeonato Paulista da Série A2, o XV de Piracicaba voltará aos gramados nesta próxima quarta-feira (19), diante do Votuporanguense, às 16h, no Barão de Serra Negra. Titular, o meia Filipe Cirne, mesmo tendo recebido propostas durante a paralisação acredita no acesso do XV e garante foco total.

- Trabalhamos muito forte no período de paralisação, vivendo a ansiedade da volta dos jogos. É um momento diferente para todos os atletas, mas acreditamos na força do XV, do nosso elenco e de toda torcida Xvzistas, nos empurrando rumo ao acesso - disse o meia.