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futebol

Filipe Cirne garante foco total no acesso do XV de Piracicaba

Meia espera grande campanha da equipe do interior paulista para o acesso à a primeira divisão estadual. Clube enfrenta o Votuporanguense, às 16h, no Barão de Serra Negra...
LanceNet

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Publicado em 

18 ago 2020 às 19:05

Publicado em 18 de Agosto de 2020 às 19:05

Crédito: Divulgação/XV de Piracicaba
Depois de quase cinco meses sem futebol no Campeonato Paulista da Série A2, o XV de Piracicaba voltará aos gramados nesta próxima quarta-feira (19), diante do Votuporanguense, às 16h, no Barão de Serra Negra. Titular, o meia Filipe Cirne, mesmo tendo recebido propostas durante a paralisação acredita no acesso do XV e garante foco total.
- Trabalhamos muito forte no período de paralisação, vivendo a ansiedade da volta dos jogos. É um momento diferente para todos os atletas, mas acreditamos na força do XV, do nosso elenco e de toda torcida Xvzistas, nos empurrando rumo ao acesso - disse o meia.
Faltam três rodadas para o encerramento da Série A2 do Campeonato Paulista, o XV de Piracicaba ocupa a quinta colocação com 19 pontos, os oitos primeiros colocados decidem o acesso para elite do futebol paulista.

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