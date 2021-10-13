Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Filipe Augusto, ex-Bahia, revela motivo da escolha para jogar no Damac, da Arábia Saudita
futebol

Filipe Augusto, ex-Bahia, revela motivo da escolha para jogar no Damac, da Arábia Saudita

O volante projetou o desafio no novo país e falou sobre este novo passo em sua carreira. A equipe está na vice-liderança da competição com 14 pontos depois de sete jogos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 out 2021 às 15:36

Publicado em 13 de Outubro de 2021 às 15:36

Crédito: Filipe Augusto tem dois jogos com a camisa do Damac, da Arábia Saudita (Divulgação/Damac
O volante Filipe Augusto, que foi revelado pelo Bahia e tem passagem pelo Benfica, decidiu atuar nesta temporada no Damac, da Arábia Saudita. O jogador projetou o desafio em um país com uma cultura bem diferente e falou sobre este novo passo em sua carreira. - Acredito que é um campeonato que posso continuar em um bom nível, também por ter encontrado pessoas que me ajudaram em todo esse processo de mudança e a parte financeira. Pelo pouco que já acompanhei e as informações que tive, vejo que é um bom campeonato, um campeonato que tem crescido ainda mais nos últimos anos e com bons jogadores - comentou Filipe Augusto.
+ Confira e simule a tabela da Champions League
Filipe Augusto tem dois jogos pelo Damac e na última partida - na vitória contra o Al-Raed - por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita - marcou um golaço após acertar um chute quase do meio de campo. A equipe está na vice-liderança da competição com 14 pontos depois de sete jogos.
Antes de desembarcar na Arábia Saudita, o baiano estava no Rio Ave, de Portugal, onde atuou três temporadas seguidas. Ele comentou sobre a adaptação a nova casa.
+ Confira mais notícias sobre o futebol internacional
- Apesar de ser um país com um cultura diferente do que vivi nos últimos anos, acredito que boa parte desta adaptação depende do ambiente de trabalho. Como as pessoas do clube, comissão técnica e jogadores nos recebem e nos apoiam. E aqui no Damac tenho tido todo o apoio necessário para uma adaptação rápida. O que mais me chamou atenção foi o calor. A maioria das cidades tem uma temperatura acima dos 35ºC e muita das vezes passando dos 40ºC. Algo que é rapidamente perceptível - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Saúde mental: saiba o que fazer todos os dias para viver melhor
Imagem de destaque
Estado de origem do termo 'Chicleteiro', ES recebe corrida com Bell Marques
Conheça lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha
5 lugares de turismo religioso no ES que vão além do Convento da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados