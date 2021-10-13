Filipe Augusto, ex-Bahia, revela motivo da escolha para jogar no Damac, da Arábia Saudita

Crédito: Filipe Augusto tem dois jogos com a camisa do Damac, da Arábia Saudita (Divulgação/Damac

O volante Filipe Augusto, que foi revelado pelo Bahia e tem passagem pelo Benfica, decidiu atuar nesta temporada no Damac, da Arábia Saudita. O jogador projetou o desafio em um país com uma cultura bem diferente e falou sobre este novo passo em sua carreira. - Acredito que é um campeonato que posso continuar em um bom nível, também por ter encontrado pessoas que me ajudaram em todo esse processo de mudança e a parte financeira. Pelo pouco que já acompanhei e as informações que tive, vejo que é um bom campeonato, um campeonato que tem crescido ainda mais nos últimos anos e com bons jogadores - comentou Filipe Augusto.

+ Confira e simule a tabela da Champions League

Filipe Augusto tem dois jogos pelo Damac e na última partida - na vitória contra o Al-Raed - por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita - marcou um golaço após acertar um chute quase do meio de campo. A equipe está na vice-liderança da competição com 14 pontos depois de sete jogos.

Antes de desembarcar na Arábia Saudita, o baiano estava no Rio Ave, de Portugal, onde atuou três temporadas seguidas. Ele comentou sobre a adaptação a nova casa.

+ Confira mais notícias sobre o futebol internacional