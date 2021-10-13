Filipe Augusto, ex-Bahia, revela motivo da escolha para jogar no Damac, da Arábia Saudita

O volante Filipe Augusto, que foi revelado pelo Bahia e tem passagem pelo Benfica, decidiu atuar nesta temporada no Damac, da Arábia Saudita. O jogador projetou o desafio em um país com uma cultura bem diferente e falou sobre este novo passo em sua carreira. - Acredito que é um campeonato que posso continuar em um bom nível, também por ter encontrado pessoas que me ajudaram em todo esse processo de mudança e a parte financeira. Pelo pouco que já acompanhei e as informações que tive, vejo que é um bom campeonato, um campeonato que tem crescido ainda mais nos últimos anos e com bons jogadores - comentou Filipe Augusto.
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Filipe Augusto tem dois jogos pelo Damac e na última partida - na vitória contra o Al-Raed - por 2 a 0, pelo Campeonato Saudita - marcou um golaço após acertar um chute quase do meio de campo. A equipe está na vice-liderança da competição com 14 pontos depois de sete jogos.
Antes de desembarcar na Arábia Saudita, o baiano estava no Rio Ave, de Portugal, onde atuou três temporadas seguidas. Ele comentou sobre a adaptação a nova casa.
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- Apesar de ser um país com um cultura diferente do que vivi nos últimos anos, acredito que boa parte desta adaptação depende do ambiente de trabalho. Como as pessoas do clube, comissão técnica e jogadores nos recebem e nos apoiam. E aqui no Damac tenho tido todo o apoio necessário para uma adaptação rápida. O que mais me chamou atenção foi o calor. A maioria das cidades tem uma temperatura acima dos 35ºC e muita das vezes passando dos 40ºC. Algo que é rapidamente perceptível - finalizou.