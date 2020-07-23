'Filhos da luta': Remo lança terceiro uniforme inspirado na Cabanagem

Crédito: Divulgação/Remo

O Clube do Remo lançou o seu terceiro uniforme da temporada 2020. A nova camisa é em homenagem à Cabanagem, revolta popular e social ocorrida durante o Império entre 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará.

Segundo o clube paraense, ' o espírito de vitória, de inclusão e de luta contra os preconceitos contidos no movimento cabano ajudou na formação histórica e cultural do estado do Pará e do Clube do Remo'.

O terceiro uniforme sai do tradicional azul marinho e traz uma base vermelha bordeaux em referência à bandeira do Pará e do sangue derramado pelo povo cabano. A estética da camisa representa o movimento e o regionalismo do povo paraense, com detalhes marajoaras, que cobre a frente.

A camisa possui uma gola com decote em V dourado, que se sobrepõe no centro e na nuca. Na manga, em branco, constam os anos de início e o fim da Cabanagem, junto com o escudo do clube. Na parte das costas, o mapa do Brasil, em destaque o estado do Grão-Pará, e embaixo a frase “O espírito guerreiro do Clube do Remo”. Além do selo de 115 anos do Rei da Amazônia, completados em fevereiro.

A nova coleção também tem a camisa branca, que será usada pelos goleiros durante a temporada, com os mesmos detalhes.