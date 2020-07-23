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'Filhos da luta': Remo lança terceiro uniforme inspirado na Cabanagem

Terceira camisa do clube paraense traz uma base vermelha em referência à bandeira do Pará e do sangue derramado pelo povo cabano. Movimento ocorreu entre 1835 e 1840...
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Publicado em 

23 jul 2020 às 12:49

Publicado em 23 de Julho de 2020 às 12:49

Crédito: Divulgação/Remo
O Clube do Remo lançou o seu terceiro uniforme da temporada 2020. A nova camisa é em homenagem à Cabanagem, revolta popular e social ocorrida durante o Império entre 1835 e 1840, na antiga província do Grão-Pará.
Segundo o clube paraense, ' o espírito de vitória, de inclusão e de luta contra os preconceitos contidos no movimento cabano ajudou na formação histórica e cultural do estado do Pará e do Clube do Remo'.
O terceiro uniforme sai do tradicional azul marinho e traz uma base vermelha bordeaux em referência à bandeira do Pará e do sangue derramado pelo povo cabano. A estética da camisa representa o movimento e o regionalismo do povo paraense, com detalhes marajoaras, que cobre a frente.
A camisa possui uma gola com decote em V dourado, que se sobrepõe no centro e na nuca. Na manga, em branco, constam os anos de início e o fim da Cabanagem, junto com o escudo do clube. Na parte das costas, o mapa do Brasil, em destaque o estado do Grão-Pará, e embaixo a frase “O espírito guerreiro do Clube do Remo”. Além do selo de 115 anos do Rei da Amazônia, completados em fevereiro.
A nova coleção também tem a camisa branca, que será usada pelos goleiros durante a temporada, com os mesmos detalhes.
A nova camisa estará disponível apenas a partir do dia 15 de agosto, nos modelos masculino e feminino, em todas as Lojas do Remo. O valor será de R$ 220, com desconto para sócios.

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