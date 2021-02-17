Filho mais novo de Zinedine Zidane, Theo é chamado para os treinos da equipe principal do Real Madrid

Devido às lesões no elenco do Real Madrid, Zinedine Zidane resolveu convocar seu filho Theo para integrar os treinos da equipe principal. Sergio Ramos, Hazard, Carvajal, Odriozola, Militão, Rodyrgo, Marcelo e Valverde são os desfalques do time merengue.

Depois de Enzo e Luca, Theo, filho mais novo do treinador francês, voltou a marcar presença num treino da equipe principal. Ele já havia participado em outubro de 2019. Futebolisticamente falando, Theo é quem mais se parece com o pai. Ele atua como meio-campista e tem como pontos fortes sua visão de jogo e chegada ao gol adversário.