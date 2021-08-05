Filho do ex-jogador da Alemanha Michael Ballack morre em Portugal após acidente de moto

Uma tragédia tomou conta do noticiário europeu nesta quinta-feira. Filho do ex-jogador alemão Michael Ballack, vice-campeão mundial com a seleção germânica em 2002, Emilio Ballack, de apenas 18 anos, morreu em Portugal após um acidente de moto.
O acidente aconteceu por volta das 2h10 da manhã (horário local) na península de Tróia, no sul do país lusitano, onde Ballack possui residência. Emilio chegou a ser socorrido pelos bombeiros segundo a imprensa portuguesa, mas não resistiu aos ferimentos.
Emilio era o filho do meio de Michael Ballack com Simone Lambe. Jordi e Louis são os outros filhos do casal.
Ex-clube de Ballack, o Chelsea se manifestou nas redes sociais e prestou apoio ao alemão.
- Todos os associados ao Chelsea Football Club ficam chocados e tristes ao saber da morte de Emilio Ballack, com sua tenra idade de 18 anos. Todos os nossos pensamentos estão com seu pai, Michael, e sua família neste momento triste - disse o Chelsea.