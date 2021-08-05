  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Filho do ex-jogador da Alemanha Michael Ballack morre em Portugal após acidente de moto
Filho do ex-jogador da Alemanha Michael Ballack morre em Portugal após acidente de moto

Emilio Ballack, de apenas 18 anos, sofreu acidente no sul do país lusitano e não resistiu aos ferimentos. Ele era o irmão do meio dos três filhos do ex-jogador com Simone Lambe...

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 10:31

Crédito: Reprodução / Instagram
Uma tragédia tomou conta do noticiário europeu nesta quinta-feira. Filho do ex-jogador alemão Michael Ballack, vice-campeão mundial com a seleção germânica em 2002, Emilio Ballack, de apenas 18 anos, morreu em Portugal após um acidente de moto.
O acidente aconteceu por volta das 2h10 da manhã (horário local) na península de Tróia, no sul do país lusitano, onde Ballack possui residência. Emilio chegou a ser socorrido pelos bombeiros segundo a imprensa portuguesa, mas não resistiu aos ferimentos.
Emilio era o filho do meio de Michael Ballack com Simone Lambe. Jordi e Louis são os outros filhos do casal.
+ Medalha no skate e finais no boxe! Veja o que você perdeu na noite e madrugada nos Jogos Olímpicos
Ex-clube de Ballack, o Chelsea se manifestou nas redes sociais e prestou apoio ao alemão.
- Todos os associados ao Chelsea Football Club ficam chocados e tristes ao saber da morte de Emilio Ballack, com sua tenra idade de 18 anos. Todos os nossos pensamentos estão com seu pai, Michael, e sua família neste momento triste - disse o Chelsea.

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa
O abraço pode ser um gesto simples, mas traz diversos benefícios para a saúde física e mental (Imagem: Gorodenkoff | Shutterstock)
Como na canção, a hora do encontro é também despedida
Imagem de destaque
Corporativismo distorcido não apenas na Polícia Militar do ES

