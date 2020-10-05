Filho de Zidane é anunciado como reforço do Rayo Vallecano

Crédito: Luca Zidane foi rebaixado com o Racing Santander na última temporada (Divulgação

O Rayo Vallecano anunciou nas redes sociais a contratação do goleiro Luca Zidane, filho do técnico do Real Madrid. Após terminar seu contrato com a equipe merengue e ficar livre no mercado, o francês acertou um vínculo por duas temporadas com o clube espanhol e irá disputar posição com Stole Dimitrievski e Miguel Morro.

A chegada de Zidane foi considerada uma surpresa pela imprensa espanhola, uma vez que o Rayo estava bem servido com o goleiro da Macedônia firme como titular e Morro, da seleção sub-19 da Espanha, como reserva. A contratação pode prevenir a saída de um dos arqueiros nas próximas janelas.