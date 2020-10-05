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futebol

Filho de Zidane é anunciado como reforço do Rayo Vallecano

Luca Zidane chega para disputar posição com outros dois arqueiros que já estavam no clube. Francês foi titular no Racing Santander na última temporada e jogou 33 partidas...
LanceNet

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Publicado em 

05 out 2020 às 12:17

Publicado em 05 de Outubro de 2020 às 12:17

Crédito: Luca Zidane foi rebaixado com o Racing Santander na última temporada (Divulgação
O Rayo Vallecano anunciou nas redes sociais a contratação do goleiro Luca Zidane, filho do técnico do Real Madrid. Após terminar seu contrato com a equipe merengue e ficar livre no mercado, o francês acertou um vínculo por duas temporadas com o clube espanhol e irá disputar posição com Stole Dimitrievski e Miguel Morro.
A chegada de Zidane foi considerada uma surpresa pela imprensa espanhola, uma vez que o Rayo estava bem servido com o goleiro da Macedônia firme como titular e Morro, da seleção sub-19 da Espanha, como reserva. A contratação pode prevenir a saída de um dos arqueiros nas próximas janelas.
Aos 22 anos, o francês já atuou pelo Real Madrid Castilla e foi titular na última temporada com o Racing Santander, onde foi rebaixado para a terceira divisão. Na última temporada, em 33 jogos disputados, Zidane sofreu 42 gols, mas conseguiu não sofrer tentos em sete partidas.

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