Filho de Zidane deve deixar Real Madrid no fim da temporada

Luca Zidane, filho do técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, deve deixar a equipe merengue após o final desta temporada. De acordo com o “Marca”, o comandante da equipe está satisfeito com Courtois e Areola no elenco principal e não enxerga espaços para que o herdeiro permaneça na equipe.
Dessa forma, o goleiro, que tem 22 anos, deve sair sem custos, uma vez que seu contrato termina no final deste mês. O jornal também informa que o Montpellier monitora o arqueiro e já realizou uma primeira abordagem para contratá-lo.
O atleta subiu para o time profissional em 2017, mas nunca conseguiu se firmar. Esta temporada, o filho do craque esteve emprestado ao Racing Santander, clube da segunda divisão da Espanha. Em 29 partidas, Luca sofreu 37 gols, mas passou seis duelos sem buscar a bola no fundo das redes. E MAIS:Higuaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular graveBen Olsen, do DC United, fala sobre morte de George Floyd: 'As coisas têm que mudar'Monchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do Alemão'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel CappaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituições E MAIS: