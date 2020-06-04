Filho de Zidane deve deixar Real Madrid no fim da temporada

Crédito: Luca Zidane atuou nesta temporada pelo Racing Santander (Divulgação

Luca Zidane, filho do técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, deve deixar a equipe merengue após o final desta temporada. De acordo com o “Marca”, o comandante da equipe está satisfeito com Courtois e Areola no elenco principal e não enxerga espaços para que o herdeiro permaneça na equipe.

Dessa forma, o goleiro, que tem 22 anos, deve sair sem custos, uma vez que seu contrato termina no final deste mês. O jornal também informa que o Montpellier monitora o arqueiro e já realizou uma primeira abordagem para contratá-lo.