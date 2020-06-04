Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Filho de Zidane deve deixar Real Madrid no fim da temporada

Luca Zidane tem contrato com a equipe merengue até o final deste mês e não deve renovar. Montpellier aparece como um clube interessado nos serviços do goleiro...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 jun 2020 às 16:56

Publicado em 04 de Junho de 2020 às 16:56

Crédito: Luca Zidane atuou nesta temporada pelo Racing Santander (Divulgação
Luca Zidane, filho do técnico Zinedine Zidane, do Real Madrid, deve deixar a equipe merengue após o final desta temporada. De acordo com o “Marca”, o comandante da equipe está satisfeito com Courtois e Areola no elenco principal e não enxerga espaços para que o herdeiro permaneça na equipe.
Dessa forma, o goleiro, que tem 22 anos, deve sair sem custos, uma vez que seu contrato termina no final deste mês. O jornal também informa que o Montpellier monitora o arqueiro e já realizou uma primeira abordagem para contratá-lo.
O atleta subiu para o time profissional em 2017, mas nunca conseguiu se firmar. Esta temporada, o filho do craque esteve emprestado ao Racing Santander, clube da segunda divisão da Espanha. Em 29 partidas, Luca sofreu 37 gols, mas passou seis duelos sem buscar a bola no fundo das redes. E MAIS:Higuaín sente incômodo, mas exames descartam lesão muscular graveBen Olsen, do DC United, fala sobre morte de George Floyd: 'As coisas têm que mudar'Monchengladbach visita Freiburg e busca se manter no G-4 do Alemão'Arthur é um grande jogador, mas joga com timidez', diz Ángel CappaInglaterra permite clubes a realizarem cinco substituições E MAIS:

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados