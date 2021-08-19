Filho de Simeone pode ser comandado por Jorge Sampaoli

Gio Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, pode ser comandado por Jorge Sampaoli nesta temporada. Segundo o "Tuttomercato", o atacante do Cagliari interessa o Olympique Marseille nesta reta final da janela de transferências.O técnico argentino está em busca de novas peças para o sistema ofensivo após a equipe francesa ceder Benedetto ao Elche por empréstimo de uma temporada. O clube espanhol também tem a opção de compra do centroavante a partir de 2022.
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No entanto, o Marseille não é o único clube que busca a contratação de Simeone, embora a França seja o destino do atleta, que quer ser treinado por Sampaoli. A Udinese, da Itália, e o Zenit, da Rússia, que recentemente anunciou a contratação de Claudinho, também estão na disputa pelo camisa nove.
Na última temporada, Gio Simeone decepcionou os torcedores do Cagliari ao participar de 33 partidas do Campeonato Italiano, mas anotar apenas seis gols e distribuir duas assistências.