Filho de Simeone pode ser comandado por Jorge Sampaoli

Crédito: Divulgação / Cagliari / Site oficial

Gio Simeone, filho do técnico Diego Simeone, do Atlético de Madrid, pode ser comandado por Jorge Sampaoli nesta temporada. Segundo o "Tuttomercato", o atacante do Cagliari interessa o Olympique Marseille nesta reta final da janela de transferências.O técnico argentino está em busca de novas peças para o sistema ofensivo após a equipe francesa ceder Benedetto ao Elche por empréstimo de uma temporada. O clube espanhol também tem a opção de compra do centroavante a partir de 2022.

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No entanto, o Marseille não é o único clube que busca a contratação de Simeone, embora a França seja o destino do atleta, que quer ser treinado por Sampaoli. A Udinese, da Itália, e o Zenit, da Rússia, que recentemente anunciou a contratação de Claudinho, também estão na disputa pelo camisa nove.