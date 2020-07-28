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futebol

Filho de Rivaldo pode ser transferido após boa temporada na Romênia

Rivaldinho anotou nove gols e deu quatro assistências em 24 partidas e pode ir para o futebol russo e até a segunda divisão espanhola após passagem pelo leste europeu...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 11:59

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 11:59
Crédito: Divulgação/Mogi Mirim
Rivaldinho, filho do campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, está dando o que falar na Europa. Jogando na Romênia pelo FC Viitorul, o atacante de 25 anos está com nove gols em 24 partidas, além de quatro assistências, e interessa equipes da Rússia, Arábia Saudita, Índia e da segunda divisão da Espanha, de acordo com o “As”.
O camisa sete chegou ao futebol do leste europeu em 2017, quando foi vendido do Internacional para o Dínamo Bucareste, também da Romênia. O atacante também teve passagem pelo Levski Sofia, da Bulgária, antes de chegar no clube atual que é comandado por Hagi. O contrato do atleta vai até 2021 e a partir de janeiro pode assinar um novo contrato sem custos.
Rivaldinho começou a carreira no Mogi Mirim, clube em que o pai foi presidente, e teve passagens sem sucesso pela base do Corinthians, Boavista de Portugal, Piracicaba, Internacional B e Paysandu. O momento pode ser de uma guinada na carreira do filho de um dos maiores ídolos de futebol do país.

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