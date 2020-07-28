Filho de Rivaldo pode ser transferido após boa temporada na Romênia

Crédito: Divulgação/Mogi Mirim

Rivaldinho, filho do campeão do mundo com a Seleção Brasileira, Rivaldo, está dando o que falar na Europa. Jogando na Romênia pelo FC Viitorul, o atacante de 25 anos está com nove gols em 24 partidas, além de quatro assistências, e interessa equipes da Rússia, Arábia Saudita, Índia e da segunda divisão da Espanha, de acordo com o “As”.

O camisa sete chegou ao futebol do leste europeu em 2017, quando foi vendido do Internacional para o Dínamo Bucareste, também da Romênia. O atacante também teve passagem pelo Levski Sofia, da Bulgária, antes de chegar no clube atual que é comandado por Hagi. O contrato do atleta vai até 2021 e a partir de janeiro pode assinar um novo contrato sem custos.