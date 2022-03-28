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futebol

Filho de Rivaldo chama a atenção de clubes do Brasil na próxima janela

Rivaldinho está na Polônia, mas não consegue ter sequência de jogos...
LanceNet

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Publicado em 

28 mar 2022 às 14:23

Publicado em 28 de Março de 2022 às 14:23

O atacante Rivaldinho, filho de Rivaldo, pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira, vem recebendo sondagens de clubes brasileiros e dos Estados Unidos. O jogador de 26 anos está no Cracóvia, da Polônia, com quem tem contrato até junho de 2023.Apesar do vínculo até o próximo ano, o camisa sete não consegue ter o espaço desejado dentro do elenco e possui poucos minutos em campo. O atleta disputou 12 partidas, sendo apenas uma completa, e tem um gol na temporada.
O Toronto FC, da Major League Soccer, chegou a ensaiar uma proposta por Rivaldinho, mas recuou da decisão. O clube canadense, mas que disputa a liga norte-americana, anunciou a contratação de Lorenzo Insigne, em janeiro, mas o italiano chega após o fim da temporada na Europa.
Apesar dos 26 anos, o filho de Rivaldo já rodou por diversos clubes do velho continente. O atleta recebeu sua primeira chance fora do Brasil no Boavista, de Portugal, mas também já atuou no Dínamo Bucareste e Farul Constata, da Romênia, e Levski Sofia, da Bulgária.
Crédito: SemespaçonaPolônia,Rivaldinhoplanejamudança(Foto:Divulgação

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