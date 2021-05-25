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futebol

Filho de ex-jogador, jovem com nacionalidade coreana sonha em atuar pela Seleção Brasileira

João Itamaiki, de 17 anos, passou pelo Londrina e surge como uma das promessas do futebol brasileiro
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Publicado em 25 de Maio de 2021 às 17:13

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 17:13
Crédito: Divulgação/Londrina
João Itamaiki é mais um jovem que aparece com grande talento no futebol brasileiro e com possibilidade de ir para o exterior logo cedo. Com apenas 17 anos, o jogador atua como atacante e tem nacionalidade coreana, país em que seu pai, Itamar Batista da Silva, atuou em quatro clubes, de 2003 a 2007 e teve boas passagens.Itamaiki revela que já conversou com seu pai sobre o futebol coreano e ouviu boas referências. Além disso, ele afirma que também pensa na oportunidade de atuar no país e ressalta o carinho que tem, desejando fazer história no futebol local.
- Já conversei bastante com meu pai, que me disse que foi uma das melhores escolhas que fez em sua carreira. Foi um país em que ele viveu um dos melhores momentos de sua vida e é o lugar que me abriu as portas para o mundo, então tenho um desejo grande de voltar, quero fazer história por lá. - disse.
Surgindo como uma promessa no futebol brasileiro, onde se destacou nas categorias de base do Londrina, o atacante de 17 anos destaca que mantém os pés no chão e também revela o desejo de vestir a camisa da Seleção Brasileira.
- Mantenho os pés no chão, busco trabalhar para alcançar todos os meus sonhos e farei isso cada vez mais para que eu possa realizar esee sonho. Como todo atleta, sonho em alcançar o sucesso e vestir a camisa da Seleção Brasileira. Sem dúvidas, é um dos maiores sonhos da minha vida. - concluiu.

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