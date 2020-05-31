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Filho de ex-jogador do Fluminense marca golaço e Werder Bremen vence o Schalke no Alemão

Desde o retorno da Bundesliga, o Schalke sofreu a quarta derrota seguida...
LanceNet

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Publicado em 

30 mai 2020 às 21:04

Publicado em 30 de Maio de 2020 às 21:04

Crédito: Leonado Bittencourt, filho de Franklin, ex-atacante do Fluminense - AFP
A 29º rodada do Campeonato Alemão teve golaço de um filho de brasileiro. Leonado Bittencourt, filho de Franklin, ex-atacante do Fluminense e Bragantino, marcou o gol da vitória do Werder Bremen sobre o Schalke, por 1 a 0, fora de casa.
Nascido em Leipzig, Leonardo Bittencourt já defendeu a seleção alemã de base e está emprestado ao Werder Bremen pelo Hoffenheim. O meia marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo.
Desde o retorno da Bundesliga, o Schalke sofreu a quarta derrota seguida e está com 37 pontos em décimo lugar na tabela. Por outro lado, apesar da vitória, o Werder Bremen segue na zona de rebaixamento do Campeonato Alemão com 25 pontos. E MAIS:

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