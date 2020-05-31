Filho de ex-jogador do Fluminense marca golaço e Werder Bremen vence o Schalke no Alemão

Crédito: Leonado Bittencourt, filho de Franklin, ex-atacante do Fluminense - AFP

A 29º rodada do Campeonato Alemão teve golaço de um filho de brasileiro. Leonado Bittencourt, filho de Franklin, ex-atacante do Fluminense e Bragantino, marcou o gol da vitória do Werder Bremen sobre o Schalke, por 1 a 0, fora de casa.

Nascido em Leipzig, Leonardo Bittencourt já defendeu a seleção alemã de base e está emprestado ao Werder Bremen pelo Hoffenheim. O meia marcou o gol da vitória ainda no primeiro tempo e foi substituído no intervalo.