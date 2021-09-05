Filho de Cristiano Ronaldo jogará na base do Manchester United

Cristiano Ronaldo em dose dupla no Manchester United. Apesar de o craque português ter acertado seu retorno aos Diabos Vermelhos, ele não será o único da família a jogar pelo clube vermelho. De acordo com a imprensa britânica, o filho de CR7, Cristiano Ronaldo Júnior, será jogador da base dos Red Devils.
A reestreia de Cristiano Ronaldo pelo Manchester United poderá acontecer no próximo sábado (11), contra o Newcastle, pela quarta rodada da Premier League. Neste domingo, em suas redes sociais, o atacante português mostrou que já está na cidade inglesa.