Filho de Cristiano Ronaldo assina contrato com o Manchester United

Cristiano Ronaldo Jr., filho de Cristiano Ronaldo, assinou seu primeiro contrato com o Manchester United e vestirá a camisa sete na categoria sub-12. O jovem, que já vinha treinando nos últimos meses desde o retorno de seu pai aos Red Devils, começa a traçar os mesmos passos do veterano de 36 anos.Embora não tenha tido anúncio oficial por parte dos Diabos Vermelhos, Gabriel, amigo de Cristiano Ronaldo Jr., publicou em sua conta do Instagram a novidade. O camisa 10 se disse feliz por assinar seu primeiro contrato ao lado de seu companheiro

Após a publicação de Gabriel, Georgina Rodríguez, namorada de Cristiano Ronaldo, também fez uma homenagem para Cristianinho nas redes sociais. Com o enteado e outros três filhos, a modelo argentina afirmou que todos estão "perseguindo os sonhos juntos".

Antes de se mudar com o pai para a Inglaterra, Cristiano Ronaldo Jr. atuava na categoria de base da Juventus, onde o craque português jogou entre 2018 e 2021. Embora a família não faça pressão para que o jovem de 11 anos se torne jogador de futebol, o filho parece seguir o seu maior exemplo.