Fikayo Tomori, zagueiro do Chelsea, está pronto para se juntar ao Milan, diz jornalista

O zagueiro Fikayo Tomori, de 23 anos, está de saída do Chelsea. O destino do jogador deve ser Milan, da Itália. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, o jogador “está pronto” para se juntar ao time de Milão.Relembre quando surgiu interesse do Milan por Fikayo TomoriO acordo deverá ser concluído na próxima semana. Será um empréstimo com uma opção de compra de 30 milhões de euros – aproximadamente R$ 191 milhões, informa o jornalista. Assim, o jogador deve voar à Itália já nos próximos dias.Tomori foi revelado pelo Chelsea e soma passagens, por empréstimo, para o Brighton, Hull City e Derby County. Na atual temporada, fez apenas quatro partidas pelo time de Londres.