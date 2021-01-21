Fikayo Tomori estará em Milão na sexta-feira para fazer exames médicos como novo jogador do Milan

O destino do jogador Fikayo Tomori é o Milan, da Itália. O zagueiro, de 23 anos, viajará à Milão nesta sexta-feira e irá passar por exames médicos para assinar com os Rossoneros. A informação é do jornalista Fabrizio Romano, do The Guardian, que ainda revelou que a "papelada" com o clube inglês já foi assinada.Veja a tabela do futebol italianoO contrato será de empréstimo até junho de 2021 com opção de compra por volta de 28,2 milhões de euros, o que dá aproximadamente R$ 182,2 milhões. Tomori foi revelado pelo Chelsea e soma passagens, por empréstimo, para o Brighton, Hull City e Derby County. Na atual temporada, fez apenas quatro partidas pelo time de Londres.