Fikayo Tomori é apresentado pelo Milan: 'Não pensei muito antes de dizer sim'

Crédito: Divulgação / Site oficial do Milan

Nesta quinta-feira, 28, o zagueiro inglês Fikayo Tomori foi oficialmente apresentado pelo Milan. O jogador chegou por empréstimo do Chelsea até o fim da temporada, em acordo que pode ser estendido para 2021/2022. O novo camisa 23 dos Rossoneros comemorou o acerto e afirmou que assinar com o Milan foi a decisão correta.+ IFFHS faz seleção da década e não coloca Neymar- Estou feliz por estar no Milan, estamos em um momento positivo e quero dar minha contribuição. Vou dar tudo em campo, pois quero ser parte da história do Milan, um clube glorioso que ganhou tudo. Grandes defensores como Baresi, Maldini e Nesta jogaram aqui, e desde o primeiro dia, respirei a tradição deste clube.

- Quero participar do sucesso deste clube e estou convencido de que tomei a decisão certa ao vir para cá. Quando Maldini, um dos maiores defensores de todos os tempos, me chamou, fiquei surpreso, mas não pensei muito antes de dizer sim.Tomori fez a estreia com a camisa do Milan na derrota para a Inter de Milão pela Copa da Itália. Ele substituiu o zagueiro dinamarquês Kjaer, que saiu de campo lesionado. Assim, Tomori deve ser o titular na partida contra o Bologna, no dia 30 deste mês, válida pelo Campeonato Italiano, segundo informa o jornal Sky Sports.