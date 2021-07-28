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futebol

Figueirense vai para próximo jogo na Série C com quase um time de ausências

Departamento médico do Alvinegro catarinense conta com oito jogadores sem condições de enfrentar o Novorizontino...

Publicado em 28 de Julho de 2021 às 17:28

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2021 às 17:28
Crédito: Dene Pinheiro, com entorse, é dúvida para Jorginho (Divulgação/Figueirense
Se o Figueirense precisa o quanto antes melhorar seu aproveitamento para ter alguma esperança de seguir brigando pelo acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o time do técnico Jorginho terá um desafio adicional para o confronto do próximo domingo (1) contra o Novorizontino no interior do estado de São Paulo.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSQuando o treinador olha para as peças disponíveis pensando na lista de nomes que serão relacionados para a viagem, sete jogadores são desfalques certos por conta de contusão: os zagueiros Edson Henrique e Lucas Cezane além dos meio-campistas Alê Santos, Carlos Gabriel, Guilherme Garré, Montebello e Patrick.
A última peça que paira com tom de dúvida para consta na relação é o do meio-campista Dener Pinheiro.
Com uma entorse no pé esquerdo ocorrida durante a última rodada no revés diante do Criciúma por 1 a 0, o jogador tem programado um trabalho de fisioterapia para os próximos dias e tem sua presença na próxima partida tratada como algo improvável.
Neste momento, o Figueirense está na sétima posição com 10 pontos ganhos, seis unidades a menos do que o quarto colocado, Ituano.

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