Figueirense tenta quebrar tabu incômodo diante do Avaí

No próximo sábado, o Figueirense, que luta contra o rebaixamento na Série B, mede forças com o Avaí, em clássico que promete muita emoção no estádio Orlando Scarpelli.
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Além da tentativa de somar pontos preciosos na reta final da competição, o Furacão vai brigar para quebrar um incômodo jejum de não vencer o Avaí na temporada 2020.
Até o momento, os rivais mediram forças por duas vezes e o Avaí foi mais feliz. No estadual, o triunfo ficou no 2 a 0. No turno da Série B, o placar foi 1 a 0.
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Resta ao Figueirense quebrar a sequência negativa e acabar com o embalo do seu rival, que começa a sonhar com o acesso.
Retrospecto do clássico:
Catarinense Figueirense 0 x 2 Avaí
Série BAvaí 1 x 0 Figueirense