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futebol

Figueirense tenta quebrar tabu incômodo diante do Avaí

Figueira disputou dois clássicos contra o Leão da Ilha na temporada 2020, mas não conseguiu vencer...

Publicado em 23 de Dezembro de 2020 às 17:58

LanceNet

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Publicado em 

23 dez 2020 às 17:58
Crédito: Divulgação/Patrick Floriani/FFC
No próximo sábado, o Figueirense, que luta contra o rebaixamento na Série B, mede forças com o Avaí, em clássico que promete muita emoção no estádio Orlando Scarpelli.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DA SÉRIE B
Além da tentativa de somar pontos preciosos na reta final da competição, o Furacão vai brigar para quebrar um incômodo jejum de não vencer o Avaí na temporada 2020.
Até o momento, os rivais mediram forças por duas vezes e o Avaí foi mais feliz. No estadual, o triunfo ficou no 2 a 0. No turno da Série B, o placar foi 1 a 0.
+ De manto novo! Veja as novas camisas dos clubes brasileiros pós-pandemia
Resta ao Figueirense quebrar a sequência negativa e acabar com o embalo do seu rival, que começa a sonhar com o acesso.
Retrospecto do clássico:
Catarinense Figueirense 0 x 2 Avaí
Série BAvaí 1 x 0 Figueirense

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