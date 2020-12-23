Figueirense tenta quebrar tabu incômodo diante do Avaí

Crédito: Divulgação/Patrick Floriani/FFC

No próximo sábado, o Figueirense, que luta contra o rebaixamento na Série B, mede forças com o Avaí, em clássico que promete muita emoção no estádio Orlando Scarpelli.

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Além da tentativa de somar pontos preciosos na reta final da competição, o Furacão vai brigar para quebrar um incômodo jejum de não vencer o Avaí na temporada 2020.

Até o momento, os rivais mediram forças por duas vezes e o Avaí foi mais feliz. No estadual, o triunfo ficou no 2 a 0. No turno da Série B, o placar foi 1 a 0.

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Resta ao Figueirense quebrar a sequência negativa e acabar com o embalo do seu rival, que começa a sonhar com o acesso.

Retrospecto do clássico:

Catarinense Figueirense 0 x 2 Avaí