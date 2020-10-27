Figueirense tem baixa para a sequência da Série B

Crédito: Patrick Floriani/FFC

O Figueirense terá um desfalque importante nas próximas rodadas da Série B. Trata-se do volante Geovane, que sentiu um problema muscular diante do CRB, na semana passada.Titular de Elano, o volante acusou a lesão ainda na etapa inicial e precisou deixar o time. No banco de reservas ele deu início ao tratamento.

Na última segunda-feira, ele passou por novos exames e foi constatada a sua lesão na coxa esquerda. O período de recuperação pode ser de até um mês.

Calendário