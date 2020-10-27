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futebol

Figueirense tem baixa para a sequência da Série B

Volante Geovane sentiu uma lesão na coxa esquerda e deve ficar fora de combate por até um mês...

Publicado em 27 de Outubro de 2020 às 15:22

LanceNet

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Publicado em 

27 out 2020 às 15:22
Crédito: Patrick Floriani/FFC
O Figueirense terá um desfalque importante nas próximas rodadas da Série B. Trata-se do volante Geovane, que sentiu um problema muscular diante do CRB, na semana passada.Titular de Elano, o volante acusou a lesão ainda na etapa inicial e precisou deixar o time. No banco de reservas ele deu início ao tratamento.
Na última segunda-feira, ele passou por novos exames e foi constatada a sua lesão na coxa esquerda. O período de recuperação pode ser de até um mês.
Calendário
Na 17ª colocação da Série B, o Figueirense volta a campo apenas na próxima segunda-feira, quando visita a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli.

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