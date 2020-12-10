Figueirense surpreende o Paraná e esquenta luta contra o Z4 na Série B

Em confronto na parte de baixo da tabela do Brasileirão Série B, o Paraná, que estreava o técnico Gilmar Dal Pozzo, acabou sendo derrotado para o Figueirense, por 2 a 0, no estádio Durival Britto, pela 27ª rodada.

Com o resultado, a equipe de Jorginho chegou aos 28 pontos, permanecendo na 17ª posição, porém diminuindo a diferença para o próprio Tricolor, hoje na 16ª colocação com 29 pontos.O jogo​​Nos primeiros movimentos em campo, o Paraná tentou ficar um pouco mais com a posse de bola, porém o Figueirense, quando a retomou, buscava espaços na área adversário na tentativa de furar a defesa. Ainda no início, Phillipe Maia ainda levou a pior em um choque com seu companheiro de time Luan, mas logo se recuperou após o susto.

Até meados dos 25 minutos, o técnico estreante da noite, Gilmar Dal Pozzo, tentava incentivar seus jogadores, na expectativa de conseguir encontrar seu tento. Entretanto, ambas as equipes praticamente não ofereciam muito trabalho aos goleiro Renan e Rodolfo Castro, mantendo o placar sem alterações.

Na reta final de primeira etapa, o panorama do duelo basicamente era o mesmo. Com o Tricolor conseguindo chegar mais ao seu campo de ataque, faltava pontaria na finalização, além dos visitantes tentando impedir as ações do rival com muitas faltas.

Com os times voltando sem alterações, nos primeiros 10 minutos pouco foram os lances de perigo, até com um certo equilíbrio. Percebendo o rendimento de seus jogadores, o técnico Jorginho então optou por três substituições seguidas, entre elas a saída do atacante Alecsandro para a entrada de Geovane Itinga, enquanto Dal Pozzo também realizou duas alterações.

E parece que as alterações surtiram efeito para os visitantes. Aos 20 minutos, após aproveitar a falha do zagueiro Phillipe Maia, Bruno Michel bateu sem chances para o goleiro Renan . 1 a 0.

Em vantagem no marcador, o Figueira pareceu ter ganhado moral. Sendo assim, aos 34, por muito pouco não encontrou mais um com Geovane Itinga, já que a bola do atacante acabou acertando a trave.

Passado o susto, o Paraná sem conseguir reagir, acabou vendo o rival aumentar. Aos 38 minutos, após receber passe preciso de Lucas Carvalho, Guilherme marcou um golaço. 2 a 0.