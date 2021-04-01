Figueirense prepara lançamento de novo programa de sócios-torcedores

Crédito: Luiz Henrique / Figueirense

O Figueirense quer esquecer a queda para a Série C e virar a página. Em conjunto com a Feng, empresa especializada neste segmento, e a consultoria Alvarez & Marsal, o clube quer fazer sua torcida apaixonada se tonar parte importante de uma grande virada no ano de seu centenário e atrair novas receitas.

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O primeiro movimento será o projeto "Censo do Centenário", com o convite ao torcedor para se cadastrar nos veículos oficiais do clube e receber informações em primeira mão, tanto por e-mail quanto em um canal exclusivo no Telegram. A base de dados gerada por esta ação será usada para impulsionar o resultado do programa. O endereço é www.censodocentenario.com.br.

Como parte desta nova fase na vida do Furacão, a Feng foi contratada para ser parceira na remodelagem do programa de sócio-torcedor, atuando na parte estratégica e de conceituação do produto e comunicação. Os planos terão novidades e será lançada uma nova campanha de divulgação, ligando a associação ao momento histórico da virada no centenário. A empresa tem um vasto expertise neste tipo de atuação, com trabalho de gestão, consultoria e comunicação nos programas de Flamengo, Juventude, Santos e Vasco.

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'A Feng é apaixonada pela paixão do torcedor e poder trabalhar com este sentimento que o torcedor tem pelo Figueirense, no ano de seu centenário, em um momento tão significativo para o clube, é muito motivador. Acreditamos que a torcida vai abraçar a causa e escrever mais uma página bonita na história do clube', afirmou André Monnerat, Diretor de Negócios da Feng.

Quem também está trabalhando junto à diretoria para essa 'Nova Era' é a empresa de consultoria Alvarez & Marsal, contratada para organizar os processos, buscar soluções financeiras e pensar em alternativas para o aumento de receitas.