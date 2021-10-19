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Figueirense informa que zagueiro passará por cirurgia de emergência

Por conta de quadro de apendicite, Lucas Cezane será submetido a procedimento em hospital da Grande Florianópolis...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 16:33

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 16:33

Crédito: Zagueiro chegou nesta temporada ao Furacão do Estreito (Reprodução/TV Figueira
Através de comunicado oficial do Figueirense, foi informado que o zagueiro Lucas Cezane precisará passar por uma intervenção cirúrgica ainda nesta terça-feira (19) para tratar de um quadro de apendicite. Segundo relatou o Figueira, a cirurgia em questão será realizada no Hospital da Unimed localizado na cidade de São José, região metropolitana de Florianópolis.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAntes mesmo desse diagnóstico que deixaria o jogador de 29 anos de idade fora da lista de opções do técnico Jorginho na disputa da Copa Santa Catarina, Cezane já era ausência por conta de um problema muscular na coxa direita avaliada como de Grau 2.
Com passagem pelo Palmeiras B, Lucas Cezane tem larga trajetória em clubes do interior paulista (São Carlos, Paulistinha, Juventus, Grêmio Prudente, Monte Azul, Nacional, Votuporanguense e Velo Clube) além de um breve período no Maringá antes de chegar ao Alvinegro da capital catarinense.
Na atual temporada, ele defendeu o Figueirense em 11 partidas sendo nove delas pela Série C do Brasileirão e duas pela Copa Santa Catarina, único torneio que restou para o clube nos últimos meses.

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