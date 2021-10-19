Figueirense informa que zagueiro passará por cirurgia de emergência

Através de comunicado oficial do Figueirense, foi informado que o zagueiro Lucas Cezane precisará passar por uma intervenção cirúrgica ainda nesta terça-feira (19) para tratar de um quadro de apendicite. Segundo relatou o Figueira, a cirurgia em questão será realizada no Hospital da Unimed localizado na cidade de São José, região metropolitana de Florianópolis.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAntes mesmo desse diagnóstico que deixaria o jogador de 29 anos de idade fora da lista de opções do técnico Jorginho na disputa da Copa Santa Catarina, Cezane já era ausência por conta de um problema muscular na coxa direita avaliada como de Grau 2.