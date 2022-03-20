Figueirense fica no empate com Hercilio Luz e está nas semis do Catarinense

Neste domingo (20), o Figueirense segurou o Hercilio Luz até o fim e garantiu a vaga para as semifinais do Campeonato Catarinense. Os mandantes foram superiores por toda partida, mas o Alvinegro conseguiu segurar o empate sem gols, que lhe deu vantagem no confronto. Com a classificação, a equipe chega para as semifinais e enfrenta o Camboriú, em duas partidas, primeiro nesta quarta-feira (23) e logo depois, no domingo (27). DENTINHO LEVOU PERIGO!A primeira etapa foi bem movimentada, com as equipes se alternando no campo de campo e com a posse de bola, mas, não criaram grandes oportunidades.
Aos 28', Dentinho se livrou da marcação de Muriel, finalizou forte e a bola foi pela linha de fundo.
Mais tarde, o camisa 11 recebeu lançamento da defesa e chutou para fora, assustando o Figueirense. os visitantes chegaram com mais força aos 41', em cobrança de falta de Zé Mario.
PRESSÃO MANDANTE!Na segunda etapa, o Hercilio Luz pressionou o Figueirense, buscando o gol da classificação, enquanto isso, o Alvinegro segurava o empate.O Figueirense chegou com perigo novamente em cobrança de falta de Zé Mário, que obrigou o goleiro a fazer grande defesa.
Na reta final, o Figueirense teve duas oportunidades, primeiro com Léo Artur, que finalizou forte, mas parou no goleiro. Logo depois, Zé Mário teve mais uma chance.
FICHA TÉCNICA DA PARTIDA Hercilio Luz x Figueirense Local: Aníbal Torres Costa, em Tubarão-SCData/horário: 20/03/2022 - 11h (de Brasília) Árbitro: Ramon Abatti Abel Assistente 1: Helton NunesAssistente: Alexandre de Medeiros LodettiCartões amarelos: Jonathan Cabeça (Hercilio Luz), Maurício, Kauê, Uesley Gaúcho (Figueirense)Cartões vermelhos: -GOLS: - Público total: 3.904 torcedoresRenda: R$ 85.510
Hercilio Luz - Técnico: Raul CabralMatheus; Cleiton, Rafael Lima, Kadu e Oliveira (Paulinho 32'/2T); Dener, Jonatan Cabeça (Fabinho 32'/2T) e Luan; Vitinho (Garraty 16'/2T), Dentinho (Elton 42'/2T) e Igor (Vinicius 42'/2T).
Figueirense - Técnico: Junior Rocha Rodolfo; Muriel (16'/2T) (Nathan Musiero 16'2T), Maurício, Luís Fernando e Zé Mario; Uesley Gaúcho (Clayton 31'/2T), Oberdan e Jhon Cley (Mário Henrique 32'2T); Andrew (Luis Gustavo 20'/2T), Kauê (Léo Artur (31'/2T) e Gustavo Henrique.