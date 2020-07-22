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Figueirense fecha parceria de marketing; Confira

No ano do centenário do clube, a agência será responsável pela revitalização da marca e pela reformulação do Programa de Sócio torcedor...

Publicado em 22 de Julho de 2020 às 19:07

LanceNet

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Publicado em 

22 jul 2020 às 19:07
Crédito: Divulgação/Figueirense
Se dentro de campo o Figueirense começou bem o mata-mata do Catarinense, fora dele a diretoria marcou um golaço para a estruturação do clube. Nesta semana, o Furacão anunciou uma parceria com o Grupo LX, que vai trabalhar a marca e o programa de Sócio Torcedor.O acordo firmado na sede do clube, em Florianópolis, contou com a presença de Norton Flores Boppré, presidente do Figueirense, e Dayyán Morandi, CEO do Grupo LX. Todas as medidas de prevenção por conta da pandemia foram tomadas na assinatura de contrato.
'Queremos transformar a marca Figueirense e potencializar sua exposição em nível internacional no ano do seu centenário, e tornar o Figueirense uma vitrine para clubes nacionais e internacionais do ponto de vista de marketing e inovação. Estamos extremamente felizes com o projeto porque acreditamos no potencial do clube, sem dúvida será um marco para todos', comenta Morandi.
A parceria entre Figueirense e Grupo LX inclui criação e planejamento da TV Figueirense, desenvolvimento da plataforma de e-commerce, criação de planos comerciais e ativação de patrocínios, criação da campanha do centenário e expansão da base de sócios.
'Assumimos a gestão com objetivo de colocar o Figueirense onde o clube merece estar. E uma das metas é encontrar parceiros com credibilidade para proporcionar a retomada alvinegra, voltando a ganhar títulos e oferecendo a melhor experiência para sua torcida. E o Grupo LX é o parceiro ideal para que este processo seja iniciado', revela Boppré.

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