Figueirense fecha acordo para fornecimento de material esportivo

Crédito: Desde 2020, clube tinha marca própria, a 1921 (Divulgação

Nesta terça-feira (24), o Figueirense e a Volt Sport anunciaram uma parceria para a confecção dos uniformes do clube. A previsão de momento é que, nos próximos dias, o torcedor alvinegro vai conhecer o novo manto do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDiferente do que ocorre nos recentes moldes de acordos entre clubes e empresas de material esportivo, a marca dá garantias à equipe fornecendo enxoval, assegurando a remuneração contratual e repassando um percentual significativo de royalties. Nesse acordo com a Volt Sport, o Figueirense tem uma gama de produtos ofertados, garantindo diversificação e personalização com tratamento individualizado, margem de lucro maior e mais segurança ao clube.

Kauê Martins, diretor de operações da Volt Sport, falou sobre a parceria com o Furacão:

- A Volt Sport conhece a força da torcida alvinegra e acreditamos no trabalho que está sendo feito no clube. Ficamos extremamente satisfeitos por agregar um clube do porte do Figueirense ao nosso cast, se juntando a outras grandes equipes que já estão conosco. O torcedor do Figueira encontrará produtos de alta qualidade e atendimento diferenciado.

O presidente do Figueira, Norton Flores Boppré, também falou sobre a parceria:

- Não estamos medindo esforços para reconduzir o alvinegro ao posto que ele merece, entre os grandes clubes do país, e entendemos que a Volt Sport pode, e certamente será, uma das grandes parceiras nesta trajetória. Estamos satisfeitos por estarem conosco, iniciando esta parceria a partir do ano do centenário do Figueirense, marco tão especial na história do clube.

- Estamos muito felizes em anunciar mais uma parceria com um tradicional clube do futebol brasileiro. Acreditamos que o novo acordo tende a render bons frutos para o Furacão. Queremos criar parcerias sólidas com as instituições, trazendo vantagens tanto na parte comercial quanto na customização do fardamento esportivo. Além disso, uma grande vantagem em relação à concorrência é que possuímos fábrica própria, que fica localizada na cidade de Joinville. Além de reduzir custos, essa vantagem diminui o tempo nos processos relacionados a novas demandas, ajustes ou customização de material. No caso do Figueirense, somos praticamente vizinhos - afirmou Fernando Kleimmann, sócio-diretor da Volt Sport.

A Volt Sport passará a operar a Figueira Store, loja oficial do clube, atendendo também o mercado varejista, inserindo os produtos oficiais do Figueirense nas principais lojas e plataformas de venda de materiais esportivos do Brasil. A loja on-line do Figueirense, também operada pela Volt Sport, será reativada em breve, contando com toda a linha de produtos do Figueirense-Volt Sport, além de produtos licenciados do clube alvinegro.

O Gerente de Comunicação e Marketing do Figueirense, John Leo comentou sobre a chegada da Volt Sport ao Scarpelli:

- Conhecemos os anseios da nossa torcida. Ativaremos em breve a loja on-line, e os nossos produtos chegarão a grandes redes varejistas, fortalecendo a marca do Furacão. Estamos satisfeitos e temos a convicção que a nação alvinegra vai gostar dos produtos - declarou.