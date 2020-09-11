Figueirense enfrenta jejum de vitórias e gols

Crédito: Andrey de Oliveira/FFC

Na 16ª colocação da Série B, o Figueirense encerra uma das semanas mais turbulentas da sua história. No último fim de semana, torcedores invadiram o treino no Orlando Scarpelli para cobrar elenco e comissão técnica.Na terça-feira, em meio a um turbilhão de emoções, o elenco mostrou cabeça no lugar e fez um bom jogo diante do Cuiabá. Nos acréscimos até mesmo um gol anulado erroneamente impediu que o time saísse de campo com os três pontos.

Jejum de vitórias

Apesar da ligeira melhora sob o comando de Elano, o Figueirense atravessa um jejum de vitórias na temporada. A última vez que o time saiu de campo alegre foi no dia 22 de agosto, quando bateu o Botafogo-SP por 1 a 0.

Desde o triunfo no interior paulista, o Furacão fez cinco partidas, entre elas, uma da Copa do Brasil, onde foi eliminado pelo Fluminense. No total, foram três derrotas e dois empates.

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