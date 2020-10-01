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Figueirense e Oeste fazem, na Série B, jogo para sair do fundo da tabela

Os dois times vem de resultados negativos e ocupam a temida zona de rebaixamento na segunda divisão...
LanceNet

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Publicado em 

01 out 2020 às 17:54

Publicado em 01 de Outubro de 2020 às 17:54

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste
Motivação ao olhar a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro certamente não faltará para Figueirense e Oeste na próxima sexta-feira (2) às 16h30 no Estádio Orlando Scarpelli.
Anfitrião da partida, o Figueira vem de derrota no clássico frente ao Avaí que manteve o time em situação bastante delicada com a sua 16ª posição acumulando 10 unidades conquistadas em 33 disputadas até então.
Por sua vez, mantendo uma nada honrosa tradição dos últimos anos em campanhas mais voltadas a permanência na Série B do que almejando voos maiores rumo a briga pelo acesso, o Rubrão está afundado na última posição com seis pontos e não vence há três rodadas.
Em função de terem testado positivo para Covid-19 e devidamente isolados pelo período necessário de quarentena, o zagueiro Sánchez e o meio-campista Geovane estão fora da lista de nomes disponíveis do técnico Elano. Pelos lados do clube paulista, a grande novidade será no banco de reservas onde Thiago Carpini, contratado após a demissão de Renan Freitas, fará sua estreia.

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