Figueirense e Oeste fazem, na Série B, jogo para sair do fundo da tabela

Crédito: Jefferson Vieira/Oeste

Motivação ao olhar a tabela de classificação da Série B do Campeonato Brasileiro certamente não faltará para Figueirense e Oeste na próxima sexta-feira (2) às 16h30 no Estádio Orlando Scarpelli.

Anfitrião da partida, o Figueira vem de derrota no clássico frente ao Avaí que manteve o time em situação bastante delicada com a sua 16ª posição acumulando 10 unidades conquistadas em 33 disputadas até então.

Por sua vez, mantendo uma nada honrosa tradição dos últimos anos em campanhas mais voltadas a permanência na Série B do que almejando voos maiores rumo a briga pelo acesso, o Rubrão está afundado na última posição com seis pontos e não vence há três rodadas.