Figueirense e Criciúma ficam no empate em jogo do Campeonato Catarinense

Pela 4ª rodada do Campeonato Catarinense, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, Figueirense e Criciúma acabaram empatando pelo placar de 0 a 0. O Figueira foi para 5 pontos e está na 7ª colocação. O Tigre permanece enterrado na zona de rebaixamento, com apenas dois pontos ganhos e na 11ª posição.Na próxima rodada, o Figueirense enfrenta o Juventus-SC, no estádio João Marcatto. Já o Criciúma recebe o time do Brusque, no Heriberto Hülse. Ambas as partidas serão disputadas no dia 25 de março.
O jogo
FIGUEIRA DOMINA O INÍCIO DO JOGO, MAS QUEM CRIA AS CHANCES MAIS AGUDAS É O TIGRE Os primeiros minutos da partida foram de domínio do Figueirense, mas sem os donos da casa criarem grandes oportunidades. A partir dos 10 minutos de jogo o Criciúma cresceu, criou ótimas chances, mas não conseguiu abrir o placar, pois Pedrinho e Moacir chutaram para fora.
FIGUEIRENSE ASSUSTA EM CHUTE DE FORA DA ÁREA, CRICIÚMA PERDE GOL NO FIM DO PRIMEIRO TEMPO O Figueira respondeu as boas chances criadas pelo Tigre em chute de fora da área de Alê Santos em cobrança de falta da intermediária. Gustavo, goleiro do Criciúma, se esticou todo, mas para sua sorte, a bola saiu pela linha de fundo.
O Criciúma teve uma ótima oportunidade no fim da etapa inicial. Pedrinho recebeu na entrada da área, limpou a marcação e bateu forte. Emerson Junior conseguiu defender e impedir que o Tigre tivesse aberto o marcador.
ATÉ A METADE DO SEGUNDO TEMPO, TIGRE CRIOU AS MELHORES OPORTUNIDADESO Criciúma voltou melhor para segundo tempo e até a metade da etapa complementar criou as melhores oportunidades. Mas Gabriel Silva desperdiçou duas chances: uma para fora e a outra no travessão. Pedrinho também poderia ter marcado, mas sua finalização foi para fora.
FIGUEIRENSE BEM QUE TENTOU, MAS O JOGO ACABOU SEM GOLSO Figueira bem que tentou na reta final da partida pressionar o Criciúma e conquistar os três pontos, mas o gol não saiu. O Criciúma, que está em péssima situação na classificação, se deu por satisfeito com o resultado e partida acabou empatada por 0 a 0.
FIGUEIRENSE 0 x 0 CRICIÚMA – 4ª RODADA DO CAMPEONATO CATARINENSEEstádio: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)Data: 21 de março de 2021, às 16h00 (de Brasília)Árbitro: Heber Roberto LopesAssistentes: Thiaggo Americano Labes e Bruno MullerCartões amarelos: Paulo Ricardo, Patrick, Pedro Maranhão, Crystian (FIG); Léo (CRI)Cartões vermelhos:GOLS:
FIGUEIRENSE (Técnico: Jorginho Cantinflas)Emerson Júnior; Everton Santos, Felipe Gregório, Paulo Ricardo e Carlinhos (Ítalo, aos 38’/2ºT); Patrick (Lincon, aos 14’/2ºT), Alê Santos e Marllon (Breno, aos 14’/2ºT); Pedro Maranhão (Crystian, aos 30’/2ºT), Gabriel Rodrigues (Blaise, aos 30’/2ºT) e Denner.
CRICIÚMA (Técnico: Hemerson Maria)Gustavo; Léo, Marcel, Alemão e Hélder; Eduardo, Moacir (Marcus Índio, aos 44’/2ºT) e Adenilson; Mateus Anderson (Vinícius Tsumita, aos 27’/2ºT), Pedrinho (Léo Campos, aos 44’/2ºT) e Gabriel Silva (Eduardo Melo, aos 37’/2ºT).