Figueirense e Camboriú ficam no empate na partida de ida da semifinal do Campeonato Catarinense

No estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, em jogo válido pela partida de ida da semifinal do Campeonato Catarinense, Figueirense e Camboriú ficaram no empate pelo placar de 1 a 1. O Figueira abriu o marcador no início da etapa complementar, gol de Gustavo Henrique. Só que Wesley do Cambura conseguiu empatar a partida pouco tempo depois.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSA partida de volta será realizada no Estádio das Nações, em Balneário Camboriú. O Camboriú joga por um novo empate para ir à final. Já o Figueirense vencer para se classificar. Quem passar desse duelo pega o Brusque ou Concórdia.

O jogoPRIMEIRO TEMPOJOGO COMEÇA MOVIMENTADO, MAS AS MELHORES CHANCE FORAM DO FIGUEIRAOs dois times começaram o jogo partindo para o ataque em busca do gol. Mas quem criou as melhores oportunidades nos primeiros 10 minutos foi o Figueirense. Só que John Cley e Gustavo Henrique não aproveitaram.

CAMBORIÚ PERDE UM PÊNALTIApós as duas chances de perigo do Figueira, o Camboriú começou a caprichar mais na elaboração das jogadas e passou a chegar ao gol do adversário de forma mais aguda. Aos 23 minutos, o Cambura teve uma oportunidade de ouro em cobrança de pênalti. Léo Campos bateu, mas Rodolfo conseguiu fazer a defesa.

FIGUEIRENSE ASSUSTA, CAMBORIÚ TAMBÉMNo fim do primeiro tempo, cada time teve uma grande oportunidade de ir para o intervalo com a vantagem no placar. A cobrança de falta de Zé Mario, do Figueirense, foi para fora, só que passou muito perto do gol. Já o Camboríu poderia ter marcado, mas a bola bateu nas duas traves e não entrou.

SEGUNDO TEMPOFIGUEIRENSE ABRE O MARCADORO Figueira voltou voando do intervalo e empatou o jogo logo aos 2 minutos. Léo Arthur bate forte, Gabriel Félix espalmou, mas deu rebote. Gustavo Henrique estava muito bem colocado para bater e inaugurar o placar: 1 a 0 para o Figueira.

CAMBORIÚ VAI À LUTA E EMPATA O JOGOO Camboriú não se abalou com o gol. Quinze minutos depois, o time do Cambura teve uma cobrança de falta que foi levantada na área, o goleiro Rodolfo não conseguiu afastar o perigo, Wesley aproveitou e empatou: 1 a 1.

FIGUEIRENSE DESPERDIÇA CHANCESO Figueirense sentiu o gol e passou a ter muita dificuldade de controlar o jogo. Mesmo assim, o time do Figueira teve duas boas oportunidades para marcar, mas na primeira o goleiro do Camboriú defendeu e na segunda a cobrança de falta de Zé Mario passou tirando tinta da trave.

CAMBORIÚ CARIMBA A TRAVEApesar de satisfeito com o empate, o Camboriú poderia ter saído com a vitória no fim da partida. Aos 49 minutos do segundo tempo, após cobrança de escanteio, Matheus Lagoa acertou a trave e por pouco não aumentou ainda mais a vantagem do time para o jogo da volta das semifinais do Campeonato Catarinense.