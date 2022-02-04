Figueirense domina o Camboriú e consegue primeira vitória no Campeonato Catarinense

No Orlando Scarpelli, o Figueirense venceu o Camboriú, por 2 a 1, na noite desta quinta-feira (3). Luizinho abriu o placar no primeiro tempo, enquanto que Muriel fechou o placar na etapa final. Também no segundo tempo, Bruno Motta descontou. O triunfo em casa foi o primeiro do Furacão no Campeonato Catarinense. Por outro lado, o time visitante amargou a sua primeira derrota no torneio.
Agora, os dois clubes voltam a campo no próximo domingo (6). Às 16h, o Figueirense visita o Hercílio Luz. Enquanto isso, às 19h, o Camboriú recebe o Concórdia. Ambos os jogos são válidos pela 5ª rodada do Campeonato Catarinense e acontecem no horário de Brasília.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSÁGUA MOLE, PEDRA DURA...O começo do jogo no Orlando Scarpelli foi muito movimentado. Em casa, o Figueirense pressionou nos primeiros minutos e quase chegou ao gol duas vezes com Gustavo Henrique, que quase completou para o gol dois passes vindos da esquerda.
Em busca de uma resposta, o Camboriú chegou com perigo em chute de Balotelli, de longe, mas a bola apenas passou ao lado do gol. Ao contrário dele, quem pôde comemorar a abertura do placar foi Luizinho. O atacante do Figueirense aproveitou saída errada de Gabriel Félix e completou de cabeça para fazer o primeiro do Furacão.
EQUILIBROUDepois do gol, o Figueirense diminuiu um pouco o ritmo e deu mais a bola para o Camboriú. Entretanto, quando tinha a posse, o time da casa conseguiu tramar boas jogadas, sendo a melhor delas uma tabela entre Muriel e Oberdan, que terminou em finalização firme do lateral e defesa de Gabriel Félix.
Depois da defesa do goleiro, a partida ficou morna. Precisando do empate, o Camboriú encontrou dificuldades para achar seus atacantes e, quando achou, Bruno Motta parou na defesa de Rodolfo Castro, levando o jogo em 1 a 0 para o intervalo.
ENSAIOU E REALIZOUA volta para o segundo tempo foi morna. O Figueirense controlou a posse de bola e chegou a aumentar a vantagem no primeiro minuto, com Kauê. Entretanto, o impedimento foi marcado no lance.
Com os dois clubes travados na criação das jogadas, a bola parada surgiu como a solução. Em falta na lateral da área, Zé Mário rolou para Muriel. O camisa 2 soltou a bomba e viu a bola morrer no canto direito alto de Gabriel Félix.
NEM COM A AJUDA DOS ADVERSÁRIOSCom boa vantagem no placar, o Figueirense passou a administrar o jogo, enquanto que o Camboriú se lançou com tudo ao campo de ataque para buscar o resultado.
Aos 30 minutos, Milton Júnior teve sobra na área e, na marca do pênalti, mandou a bomba para fora do gol. Mais tarde, Jorge Henrique recebeu um presente da defesa do Figueirense que se atrapalhou, mas, mesmo sem goleiro perdeu um gol inacreditável.
DESCONTOUQuando tudo parecia decidido no Orlando Scarpelli, Matheus Lagoa cobrou falta fechada na área no Figueirense, e Bruno Motta apareceu para completar de carrinho para o fundo do gol.
Apesar do tento anotado, o Camboriú não teve mais tempo para correr atrás do prejuízo, fechando o jogo em 2 a 1.FICHA TÉCNICAFIGUEIRENSE X CAMBORIÚLocal: Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)Data e hora: 03/02/2022 - 21h30 (de Brasília)Árbitra: Charly Wendy Straub Deretti (SC)Assistentes: Helton Nunes (SC) e Eder Alexandre (SC)Cartões amarelos: Juliano, Tetê (Camboriú), Uesley Gaúcho, Natan, Pablo (Figueirense)Cartões vermelhos: -
GOLS: Luizinho (23'/1°T) (1-0), Muriel (15'/2°T) (2-0), Bruno Motta (49'/2°T)
FIGUEIRENSE (Técnico: Júnior Rocha)Rodolfo Castro; Muriel, Maurício, Luís Fernando e Zé Mário (Rickelmy, aos 26'/2°T); Uesley Gaúcho (Pablo, aos 26'/2°T), Oberdan e Jhon Cley (Natan, aos 19'/2°T); Kauê (Luis Gustavo, aos 13'/2°T), Luizinho (João Victor, aos 26'/2°T) e Gustavo Henrique.
CAMBORIÚ (Técnico: Luan Carlos)Gabriel Félix; Lucas Barboza, Wesley Santos, Tetê e Léo Campos (Charles, aos 10'/2°T); Emerson Martins (Milton Júnior, aos 10'/2°T), Balotelli e Maicon Assis (Bruno Oliveira, aos 33'/2°T); Kekeu (Matheus Lagoa, aos 10'/2°T), Bruno Motta e Juliano (Jorge Henrique, aos 21'/2°T).