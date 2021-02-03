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futebol

Figueirense divulga programação da pré-temporada

Em busca do retorno para a Série B, o Furacão se reapresenta no próximo sábado...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 20:47

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 20:47

Crédito: Patrick Floriani/FFC
Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense terá uma temporada repleta de pressão para obter bons resultados dentro das quatro linhas.
Com o intuito de ajeitar a casa e dar condições de trabalho para a comissão técnica, o Furacão anunciou a sua programação de pré-temporada, que começa no próximo sábado.
+ São Paulo atrás de novo técnico, futuro de Cuca no Santos e Agüero rumo a gigante europeu… Veja o Dia do Mercado
Inicialmente, os atletas terão uma longa bateria de exames físicos antes de começar o trabalho com bola dentro de campo.
Vale lembrar, que até o presente momento, o técnico Jorginho, que renovou o seu contrato, conta com apenas 11 jogadores no plantel.
+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B
O primeiro desafio é no dia 24 de fevereiro, quando o time encara o Metropolitano, pelo Campeonato Catarinense.

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