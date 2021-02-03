Figueirense divulga programação da pré-temporada

Crédito: Patrick Floriani/FFC

Rebaixado para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Figueirense terá uma temporada repleta de pressão para obter bons resultados dentro das quatro linhas.

Com o intuito de ajeitar a casa e dar condições de trabalho para a comissão técnica, o Furacão anunciou a sua programação de pré-temporada, que começa no próximo sábado.

+ São Paulo atrás de novo técnico, futuro de Cuca no Santos e Agüero rumo a gigante europeu… Veja o Dia do Mercado

Inicialmente, os atletas terão uma longa bateria de exames físicos antes de começar o trabalho com bola dentro de campo.

Vale lembrar, que até o presente momento, o técnico Jorginho, que renovou o seu contrato, conta com apenas 11 jogadores no plantel.

+ CONFIRA A CLASSIFICAÇÃO FINAL DA SÉRIE B