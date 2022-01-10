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Figueirense divulga data para Solenidade de Posse na gestão de modelo SAF

Evento que acontecerá no Espaço Memorial do Orlando Scarpelli será transmitido pelo canal oficial do clube no YouTube...
LanceNet

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Publicado em 

10 jan 2022 às 18:28

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:28

Através das redes sociais, o Figueirense tornou oficial a data na qual realizará a Solenidade de Posse sobre a composição administrativa no novo modelo de gestão do clube que foi consolidado, desde dezembro do ano passado, como de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramO evento, programado para a próxima quinta-feira (13), acontecerá de maneira presencial no Espaço Memorial do Estádio Orlando Scarpelli, as 9h (horário de Brasília).
Para os torcedores e demais interessados em acompanharem a solenidade onde serão conhecidos o Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o canal oficial do Alvinegro no YouTube, a TV Figueira, fará a transmissão ao vivo.
Se fora das quatro linhas esse será o primeiro grande evento do clube no ano de 2022, dentro de campo o primeiro jogo oficial está marcado para o próximo dia 20 de janeiro. Pela Recopa Santa Catarina, o Furacão do Estreito fará o clássico da capital com o Avaí, em jogo único, que será disputado na Ressacada.
Crédito: Divulgação

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