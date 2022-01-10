Figueirense divulga data para Solenidade de Posse na gestão de modelo SAF

Através das redes sociais, o Figueirense tornou oficial a data na qual realizará a Solenidade de Posse sobre a composição administrativa no novo modelo de gestão do clube que foi consolidado, desde dezembro do ano passado, como de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).Receba as principais notícias com o novo canal do LANCE! no TelegramO evento, programado para a próxima quinta-feira (13), acontecerá de maneira presencial no Espaço Memorial do Estádio Orlando Scarpelli, as 9h (horário de Brasília).

Para os torcedores e demais interessados em acompanharem a solenidade onde serão conhecidos o Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, o canal oficial do Alvinegro no YouTube, a TV Figueira, fará a transmissão ao vivo.

Se fora das quatro linhas esse será o primeiro grande evento do clube no ano de 2022, dentro de campo o primeiro jogo oficial está marcado para o próximo dia 20 de janeiro. Pela Recopa Santa Catarina, o Furacão do Estreito fará o clássico da capital com o Avaí, em jogo único, que será disputado na Ressacada.