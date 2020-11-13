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futebol

Figueirense demite Elano e anuncia Jorginho

Na zona de rebaixamento da Série B, o time catarinense resolveu mexer no comando técnico...
LanceNet

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Publicado em 

13 nov 2020 às 14:34

Publicado em 13 de Novembro de 2020 às 14:34

Crédito: Divulgação
Na zona de rebaixamento da Série B, a diretoria do Figueirense resolveu mexer mudar a comissão técnica. Nesta sexta-feira, Elano foi demitido do cargo e poucos minutos depois Jorginho foi anunciado como o novo treinador.Após mais um revés no torneio nacional, desta vez diante do Vitória, o clima para Elano ficou insustentável. Sem poder de reação e a preocupação contra o rebaixamento, o Furacão mandou o técnico embora.
Sem tempo a perder, o nome escolhido foi de Jorginho, que tem mais experiência que o antecessor e trabalhou no Juventus-SC no último campeonato catarinense.
Inclusive, no estadual desta temporada, o Juventus-SC fez ótima campanha e eliminou o Figueirense nas quartas de final.
Situação na Tabela
O Figueirense está na 18ª colocação da Série B, com 19 pontos. O próximo jogo é contra o Cruzeiro, no Mineirão.

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