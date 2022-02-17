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futebol

Figueirense deixa o G-8 do Campeonato Catarinense

Figueira conheceu mais uma derrota e deixou a zona de classificação do torneio estadual...

Publicado em 17 de Fevereiro de 2022 às 09:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 fev 2022 às 09:30
O início de 2022 não tem sido dos mais positivos para o Figueirense, um dos principais times do futebol catarinense.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Na última quarta-feira, o Figueira recebeu o Próspera dentro do Orlando Scarpelli e acabou derrotado por 2 a 1.
O placar aumentou a série para dois jogos sem vitória e ainda tirou o Figueirense da zona de classificação do Catarinense.
Recuperação
No sábado, o Figueirense tem mais um duelo pela frente e ele será contra o Juventus-SC, em Jaraguá do Sul.
Crédito: FigueirenseacabouderrotadopeloPrósperadentrodecasa(Foto:PatrickFloriani/FFC

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