Figueirense deixa o G-8 do Campeonato Catarinense

O início de 2022 não tem sido dos mais positivos para o Figueirense, um dos principais times do futebol catarinense.

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Na última quarta-feira, o Figueira recebeu o Próspera dentro do Orlando Scarpelli e acabou derrotado por 2 a 1.

O placar aumentou a série para dois jogos sem vitória e ainda tirou o Figueirense da zona de classificação do Catarinense.

Recuperação

No sábado, o Figueirense tem mais um duelo pela frente e ele será contra o Juventus-SC, em Jaraguá do Sul.