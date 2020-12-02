Figueirense aumenta jejum e vê distância para sair do Z4 podendo aumentar

Crédito: Luiz Neto/AD Confiança

Dentro do contexto da partida diante do Confiança na Arena Batistão e com o tento saindo já na reta final do compromisso na última terça-feira (1), o empate conseguido pelo Figueirense não soou de maneira negativa para a equipe catarinense.

Todavia, como o cenário da equipe vem se complicando consideravelmente dentro da Série B do Campeonato Brasileiro estando em 18° lugar com 22 pontos, a igualdade em Aracaju ajudou não apenas a prolongar um jejum de rodadas sem vencer como também a distância para sair da zona de rebaixamento pode aumentar de maneira preocupante.

O último triunfo do Figueira ocorreu ainda no dia 21 de outubro quando o Alvinegro de Florianópolis recebeu a equipe do CRB no Orlando Scarpelli e venceu por 2 a 0 o CRB. Na oportunidade, Alecsandro fazia seu primeiro (e até aqui único) gol com a camisa do Furacão do Estreito enquanto Paulo Ricardo completou o marcador em compromisso onde Elano ainda era o treinador da equipe.

De lá até aqui, o time empatou quatro jogos, perdeu outros quatro e se vê em situação delicada pensando no fato de que, caso o Cruzeiro vença nessa quarta-feira (2) o América-MG no clássico disputado às 21h30 no Mineirão, a distância para deixar o Z4 atingirá sete pontos. Isso porque o Paraná seria ultrapassado pelo time dirigido por Felipão e viraria o novo 16° colocado.