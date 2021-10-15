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futebol

Figueirense apresenta novos uniformes com homenagem para o centenário do clube

Novas camisas tem detalhes para festejar os 100 anos do time catarinense...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 out 2021 às 18:36

Publicado em 15 de Outubro de 2021 às 18:36

Crédito: Divulgação/Figueirense
Nesta quinta-feira (14), a torcida do Figueirense conheceu os novos uniformes do clube. Assinados pela Volt Sport, marca esportiva 100% brasileira, a nova coleção traz inúmeras referências que remetem ao centenário do clube. Toda a linha de jogo carrega um selo comemorativo para exaltar os 100 anos de glória da instituição. Além disso, na barra interna, os produtos carregam a mensagem 'O Time do Povo’, uma homenagem à história popular do Figueirense.Nos modelos, o escudo foi aplicado em TPU 3D, agregando tecnologia ao material, e o logo da fornecedora estampado em silicone. As peças são produzidas no tecido ‘jacquard’, com destaque para modelagem. No uniforme principal, a camisa apresenta os conceitos clássicos da camisa listrada do Figueirense. Nas mangas, uma faixa preta mais grossa ganha destaque.
Com a missão de entregar um produto diferenciado, o uniforme carrega detalhes únicos para presentear o torcedor alvinegro. Na parte interior do escudo, por trás da camisa, está estampada a frase 'Avante Figueirense', lema conhecido na história do clube.
Predominantemente branca, a segunda camisa possui detalhes em preto nas mangas e no punho. Na lateral, uma linha preta vai da região da axila até o calção. Para os goleiros, o Figueirense apresentou os modelos nas cores verde e vinho. A camisa dos arqueiros carrega detalhes em preto nas mangas e desenhos em relevo.
A estreia do novo modelo acontecerá no dia 27 de outubro, quando o Figueirense enfrentará o tradicional rival Avaí, no Estádio Orlando Scarpelli, em duelo válido pela Copa Santa Catarina, tradicional competição estadual.- Estou muito feliz com mais um lançamento assinado pela Volt. O Figueirense é um clube com uma das torcidas mais apaixonadas do Brasil. O centenário é uma data de celebração para a agremiação, pensamos nos uniformes como uma forma de homenagear o aniversário do clube. É só o início, o torcedor pode aguardar pois iremos criar diversas linhas personalizadas para o Mais Querido de Santa Catarina - conta Fernando Kleimmann, diretor da Volt Sport.
- Para o Figueirense é motivo de orgulho contar com a Volt Sport como parceira neste momento de reconstrução do Furacão de Santa Catarina. Estamos extremamente satisfeitos com os materiais produzidos. Os uniformes são muito bonitos e de alta qualidade, e o melhor, têm o DNA do torcedor alvinegro, alinhados com as nossas estratégias - declarou John Leo, gerente de comunicação e marketing do Figueirense.

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