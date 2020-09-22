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futebol

Figueira tenta se afastar do Z4 diante do Guarani

Furacão saiu da zona de rebaixamento na rodada passada e recebe o Bugre para somar pontos...

Publicado em 22 de Setembro de 2020 às 16:42

LanceNet

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Publicado em 

22 set 2020 às 16:42
Crédito: Patrick Floriani/Figueirense
Após quatro jogos sem vencer na Série B, o Figueirense surpreendeu e conseguiu derrotar o América-MG, um dos candidatos a conseguir uma vaga na elite do futebol nacional.Agora, com 9 pontos conquistados, a equipe aparece na 14ª colocação e precisa somar pontos de qualquer maneira para embalar e não voltar mais a temida zona de rebaixamento.
O primeiro desafio é um rival direto. Trata-se do Guarani, que é o 17ª colocado, com um ponto a menos que o Furacão. Ou seja, em caso de novo tropeço, a equipe de Santa Catarina corre o sério risco de regressar aos quatro piores times.
Veja os próximos cinco jogos do Figueirense:
Figueirense x GuaraniAvaí x FigueirenseFigueirense x OesteCSA x FigueirenseFigueirense x Chapecoense

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