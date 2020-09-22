Figueira tenta se afastar do Z4 diante do Guarani

Crédito: Patrick Floriani/Figueirense

Após quatro jogos sem vencer na Série B, o Figueirense surpreendeu e conseguiu derrotar o América-MG, um dos candidatos a conseguir uma vaga na elite do futebol nacional.Agora, com 9 pontos conquistados, a equipe aparece na 14ª colocação e precisa somar pontos de qualquer maneira para embalar e não voltar mais a temida zona de rebaixamento.

O primeiro desafio é um rival direto. Trata-se do Guarani, que é o 17ª colocado, com um ponto a menos que o Furacão. Ou seja, em caso de novo tropeço, a equipe de Santa Catarina corre o sério risco de regressar aos quatro piores times.

Veja os próximos cinco jogos do Figueirense: