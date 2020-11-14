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futebol

Figo se compara com Dembélé e faz elogios às características de Ansu Fati

Ex-jogador português lamentou diversas lesões sofridas pelo atacante francês ao longo da carreira, mas vê muito talento no jovem de 23 anos. Gnabry também é lembrado...

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 15:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 nov 2020 às 15:06
Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona
Em entrevista ao “Marca”, o ex-jogador Figo elogiou o atacante Dembélé, do Barcelona, e diz que o francês o lembra nos tempos de atleta. O português lamentou as inúmeras lesões sofridas pelo camisa 11 e também ressaltou a importância de Ansu Fati para a equipe e sua forma agressiva de jogar futebol.
- Se me perguntar por um jogador que lembre a minha maneira de jogar, vou dizer que gosto muito do Dembélé. Teve má sorte com lesões, mas tem um potencial enorme. Há outros, como Gnabry, do Bayern, muito bom, jovem.O veterano comentou sobre a característica de jogo que gosta de ver em ambos os atletas e elogiou a jovem promessa blaugrana.
- Eles atuam nas pontas e gosto de suas confianças para buscar o um contra um. Ansu Fati também começou assim. São jogadores que gosto porque eles gostam de arriscar e não têm medo. Isso é importante para times com jogadores pelos lados.
Apesar das lesões em temporadas anteriores, Dembélé tem tido um bom início na temporada sob comando do técnico Ronald Koeman com três gols em oito partidas. Ansu Fati também teve uma arrancada espetacular, mas está lesionado e só deve retornar aos gramados dentro de quatro meses.

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