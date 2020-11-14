Figo se compara com Dembélé e faz elogios às características de Ansu Fati

Crédito: Miguel Ruiz / Barcelona

Em entrevista ao “Marca”, o ex-jogador Figo elogiou o atacante Dembélé, do Barcelona, e diz que o francês o lembra nos tempos de atleta. O português lamentou as inúmeras lesões sofridas pelo camisa 11 e também ressaltou a importância de Ansu Fati para a equipe e sua forma agressiva de jogar futebol.

- Se me perguntar por um jogador que lembre a minha maneira de jogar, vou dizer que gosto muito do Dembélé. Teve má sorte com lesões, mas tem um potencial enorme. Há outros, como Gnabry, do Bayern, muito bom, jovem.O veterano comentou sobre a característica de jogo que gosta de ver em ambos os atletas e elogiou a jovem promessa blaugrana.

- Eles atuam nas pontas e gosto de suas confianças para buscar o um contra um. Ansu Fati também começou assim. São jogadores que gosto porque eles gostam de arriscar e não têm medo. Isso é importante para times com jogadores pelos lados.