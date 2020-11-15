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Figo analisa futuro de Messi no Barcelona: 'Se não quer estar em um lugar, não há nada que possa impedir'

Ex-jogador de Real Madrid e Barça, português analisou o imbróglio recente envolvendo craque argentino e o time catalão: 'Todos os times querem um jogador como Messi'...
LanceNet

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Publicado em 

15 nov 2020 às 12:02

Publicado em 15 de Novembro de 2020 às 12:02

Crédito: Cayo Pereira/LANCE!
Luis Figo, ídolo português, avaliou o futuro de Lionel Messi no Barcelona. No começo de setembro, o craque argentino anunciou que iria permanecer no clube até o fim de seus contrato, em junho de 2021.
Em entrevista ao jornal 'Marca', o ex-jogador de Real Madrid e Barcelona afirmou que, caso Messi realmente deseje sair do time espanhol, nada será capaz de impedir a vontade do craque.
- Ele terá seus motivos para tomar essa decisão. Todos os clubes querem ter um jogador como Messi, mas isso depende de fatores como a situação financeira do clube, os custos que o seu salário implica, a vontade do jogador. Ao final, se você não quer estar em um lugar não há nada que possa te impedir - disse Figo.

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