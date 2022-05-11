Fifa vai investigar denúncia contra a Federação Equatoriana que pode levar o Chile à Copa; Entenda!

A Fifa decidiu, nesta quarta-feira, abrir uma investigação para apurar a denúncia da Associação de Futebol do Chile (ANFP) contra a Federação Equatoriana de Futebol. Nela, os chilenos alegam que o lateral Byron Castillo nasceu na Colômbia e não poderia atuar pela seleção do Equador nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo. Dessa forma, os chilenos entraram com um pedido para que o Equador perca todos os pontos das partidas em que o jogador foi utilizado. Essa mudança alteraria a classificação das Eliminatórias e daria a vaga na Copa do Qatar ao Chile.

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Em resposta à denúncia, a Federação Equatoriana de Futebol afirmou que a documentação do atleta estava correta e que não há qualquer motivo para alguma punição.

Apesar do argumento, o Comitê de Disciplina da Fifa. irá investigar o caso. Com isso, qualquer decisão poderá ser contestada no Comitê de Apelações da entidade e também caberá recurso ao Tribunal Arbitral do Esporte.

- Abriu-se uma investigação porque, preliminarmente e sem avançar no mérito, a Fifa entendeu que existem indícios de uma possível adulteração e agora vai se aprofundar no mérito, ouvindo a posição do jogador e da federação equatoriana. Desde o começo venho dizendo que estamos convictos de que o jogador nasceu na Colômbia e falsificou a certidão de nascimento no Equador, e mostramos isso com documentos à FIFA. Agora chegou a vez do atleta e da FEF se explicarem – disse o advogado brasileiro Eduardo Carlezzo, que representa o Chile no caso.

- Entendemos, com base em todas as informações e documentos compilados, que os feitos são demasiado graves e devem ser investigados a fundo pela Fifa. Existem inúmeras provas de que o jogador nasceu na Colômbia, na cidade de Tumaco, no dia 25 de julho de 1995, e não em 10 de novembro de 1998, na cidade equatoriana de General Villamil Plavas - alega a ANFP, em nota.

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Na classificação das Eliminatórias, Peru e Colômbia ficaram na frente do Chile, mas como Castillo não enfrentou essas duas seleções, não ganhariam os pontos. A seleção chilena entraria no lugar do Equador na Copa do Mundo, que está no Grupo A, com Qatar, Senegal e Holanda.