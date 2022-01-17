Fifa The Best: saiba onde assistir, horário e as premiações do evento

Quem são os melhores jogadores do mundo? O Fifa The Best, cerimônia de premiação da maior entidade do futebol, acontece nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), em Zurique. Entre os homens, Robert Lewandwoski, Lionel Messi e Mohamed Salah disputam o prêmio de melhor do mundo, enquanto entre as mulheres Alexia Putellas é a favorita contra Sam Kerr e Jennifer Hermoso.SAIBA AS PREMIAÇÕES E OS CONCORRENTES- Melhor jogador do mundo (masculino): Robert Lewandowski (Bayern de Munique); Lionel Messi (PSG); Mohamed Salah (Liverpool)
- Melhor jogadora do mundo (feminino): Alexia Putellas (Barcelona); Sam Kerr (Chelsea); Jennifer Hermoso (Barcelona)
- Melhor técnico do mundo (masculino): Pep Guardiola (Manchester City); Roberto Mancini (Itália); Thomas Tuchel (Chelsea)
- Melhor técnico do mundo (feminino): Lluís Cortés (Barcelona); Emma Hayes (Chelsea); Sarina Wiegman (Holanda/Inglaterra)
- Melhor goleiro do mundo (masculno): Gianluigi Donnarumma (PSG); Édouard Mendy (Chelsea); Manuel Neuer (Bayern)
- Melhor goleira do mundo (feminino): Ann-Katrin Berger (Chelsea); Christiane Endler (Lyon); Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG)
- Prêmio Puskás: Érik Lamela (Tottenham); Patrik Schick (República Tcheca); Mehdi Taremi (Porto)
Data e horário: 17/1/2022, às 15h (de Brasília)Local: Sede da Fifa, em Zurique (SUI)Onde assistir: FIFA.com ou FIFA (Youtube)