futebol

Fifa The Best: saiba onde assistir, horário e as premiações do evento

Lewandowski, Messi e Salah concorrem ao prêmio de melhor jogador do mundo. Entre as mulheres, Alexia Putellas é favorita para levantar o troféu individual...
LanceNet

Publicado em 

17 jan 2022 às 06:00

Publicado em 17 de Janeiro de 2022 às 06:00

Quem são os melhores jogadores do mundo? O Fifa The Best, cerimônia de premiação da maior entidade do futebol, acontece nesta segunda-feira, às 15h (horário de Brasília), em Zurique. Entre os homens, Robert Lewandwoski, Lionel Messi e Mohamed Salah disputam o prêmio de melhor do mundo, enquanto entre as mulheres Alexia Putellas é a favorita contra Sam Kerr e Jennifer Hermoso.SAIBA AS PREMIAÇÕES E OS CONCORRENTES​- Melhor jogador do mundo (masculino): Robert Lewandowski (Bayern de Munique); Lionel Messi (PSG); Mohamed Salah (Liverpool)
- Melhor jogadora do mundo (feminino): Alexia Putellas (Barcelona); Sam Kerr (Chelsea); Jennifer Hermoso (Barcelona)
- Melhor técnico do mundo (masculino): Pep Guardiola (Manchester City); Roberto Mancini (Itália); Thomas Tuchel (Chelsea)
- Melhor técnico do mundo (feminino): Lluís Cortés (Barcelona); Emma Hayes (Chelsea); Sarina Wiegman (Holanda/Inglaterra)
- Melhor goleiro do mundo (masculno): Gianluigi Donnarumma (PSG); Édouard Mendy (Chelsea); Manuel Neuer (Bayern)
- Melhor goleira do mundo (feminino): Ann-Katrin Berger (Chelsea); Christiane Endler (Lyon); Stephanie Lynn Marie Labbé (PSG)
- Prêmio Puskás: Érik Lamela (Tottenham); Patrik Schick (República Tcheca); Mehdi Taremi (Porto)
THE BEST FIFA
Data e horário: 17/1/2022, às 15h (de Brasília)Local: Sede da Fifa, em Zurique (SUI)Onde assistir: FIFA.com ou FIFA (Youtube)
Crédito: Robert Lewandowski venceu o The Best em 2021

