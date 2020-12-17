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Fifa The Best: assista a principal premiação do futebol AO VIVO

Saiba onde acompanhar a celebração da Fifa que pode colocar Messi, Cristiano Ronaldo ou Lewandowski como o melhor jogador da temporada. Transmissão começa às 15h...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

17 dez 2020 às 14:43

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 14:43

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards', por conta da pandemia do novo coronavírus, será completamente virtual e está sendo exibido exclusivamente pelo site da Fifa. A transmissão começará às 15h.
+ Assista a maior premiação do futebol no site da Fifa+ “Fifa The Pest”: veja os indicados que “amassaram a bola” em 2020+ Confira como terminou a Fase de Grupos da Liga dos Campeões
CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS
MELHOR JOGADOR Robert Lewandowski (POL)Lionel Messi (ARG)Cristiano Ronaldo (POR)
MELHOR JOGADORA ​Lucy Bronze (ING)Pernille Harder (DIN)Wendie Renard (FRA)
MELHOR GOLEIROJan Oblak (SLV)Manuel Neuer (ALE)Alisson (BRA)
MELHOR GOLEIRA​Sarah Bouhaddi (FRA)Christiane Endler (CHI)Alyssa Naeher (EUA)
MELHOR TREINADOR​Marcelo Bielsa (ARG/Leeds United)Hansi Flick (ALE/Bayern)Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)
MELHOR TREINADORA​Emma Hayes (ING/Chelsea)Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)Sarina Wiegman (HOL)
PRÊMIO PUSKÁSGiorgian De Arrascaeta (URU/Flamengo) - gol contra o CearáLuis Suárez (URU/Barcelona/Atlético de Madrid) - gol contra o MallorcaHeung-Min Son (KOR/Tottenham) - gol contra o BurnleyThe best e os finalistas masculinos a melhor jogador do ano (Arte L!)

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