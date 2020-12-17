Fifa The Best: assista a principal premiação do futebol AO VIVO

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards', por conta da pandemia do novo coronavírus, será completamente virtual e está sendo exibido exclusivamente pelo site da Fifa. A transmissão começará às 15h.

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CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS

MELHOR JOGADOR Robert Lewandowski (POL)Lionel Messi (ARG)Cristiano Ronaldo (POR)

MELHOR JOGADORA ​Lucy Bronze (ING)Pernille Harder (DIN)Wendie Renard (FRA)

MELHOR GOLEIROJan Oblak (SLV)Manuel Neuer (ALE)Alisson (BRA)

MELHOR GOLEIRA​Sarah Bouhaddi (FRA)Christiane Endler (CHI)Alyssa Naeher (EUA)

MELHOR TREINADOR​Marcelo Bielsa (ARG/Leeds United)Hansi Flick (ALE/Bayern)Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)

MELHOR TREINADORA​Emma Hayes (ING/Chelsea)Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)Sarina Wiegman (HOL)