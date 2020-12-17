Fifa The Best: assista a principal premiação do futebol AO VIVO

Quem será eleito o melhor jogador e a melhor jogadora do ano de 2020? A grande pergunta será respondida nesta quinta-feira. O prêmio 'The Best Fifa Awards', por conta da pandemia do novo coronavírus, será completamente virtual e está sendo exibido exclusivamente pelo site da Fifa. A transmissão começará às 15h.
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CONFIRA A LISTA DE CATEGORIAS E OS FINALISTAS
MELHOR JOGADOR Robert Lewandowski (POL)Lionel Messi (ARG)Cristiano Ronaldo (POR)
MELHOR JOGADORA Lucy Bronze (ING)Pernille Harder (DIN)Wendie Renard (FRA)
MELHOR GOLEIROJan Oblak (SLV)Manuel Neuer (ALE)Alisson (BRA)
MELHOR GOLEIRASarah Bouhaddi (FRA)Christiane Endler (CHI)Alyssa Naeher (EUA)
MELHOR TREINADORMarcelo Bielsa (ARG/Leeds United)Hansi Flick (ALE/Bayern)Jürgen Klopp (ALE/Liverpool)
MELHOR TREINADORAEmma Hayes (ING/Chelsea)Jean-Luc Vasseur (FRA/Lyon)Sarina Wiegman (HOL)
PRÊMIO PUSKÁSGiorgian De Arrascaeta (URU/Flamengo) - gol contra o CearáLuis Suárez (URU/Barcelona/Atlético de Madrid) - gol contra o MallorcaHeung-Min Son (KOR/Tottenham) - gol contra o BurnleyThe best e os finalistas masculinos a melhor jogador do ano (Arte L!)