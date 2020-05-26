FIFA suspende presidente da federação do Haiti acusado de abuso

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Acusado de abusar de jogadoras menores de idade, o presidente da federação Haitiana de Futebol, Yves Jean-Bart, foi suspenso pela Fifa por 90 dias de qualquer atividade ligada ao futebol. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira pela entidade máxima do futebol.

Yves recebeu a acusação de ter abusado sexualmente de jogadoras das seleções de base do país no centro de treinamento da equipe nacional. A informação do "The Guardian", da Inglaterra, em abril, dá conta de que várias fontes ligadas ao local denunciaram a situação que envolve o cartola, que passou a ser investigado pela brigada de proteção de menores da polícia judiciária haitiana.