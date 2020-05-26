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futebol

FIFA suspende presidente da federação do Haiti acusado de abuso

Yves Jean-Bart, que comanda a federação por 20 anos, ficará 90 dias  sem exercer qualquer atividade no futebol. Ele é investigado por violar jogadoras menores de idade...
LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2020 às 01:14

Publicado em 26 de Maio de 2020 às 01:14

Crédito: Reprodução
Acusado de abusar de jogadoras menores de idade, o presidente da federação Haitiana de Futebol, Yves Jean-Bart, foi suspenso pela Fifa por 90 dias de qualquer atividade ligada ao futebol. O anúncio foi divulgado nesta segunda-feira pela entidade máxima do futebol.
Yves recebeu a acusação de ter abusado sexualmente de jogadoras das seleções de base do país no centro de treinamento da equipe nacional. A informação do "The Guardian", da Inglaterra, em abril, dá conta de que várias fontes ligadas ao local denunciaram a situação que envolve o cartola, que passou a ser investigado pela brigada de proteção de menores da polícia judiciária haitiana.
Yves, que tem 73 anos, dirige a FHF há duas décadas e foi reeleito para o sexto mandato em fevereiro.E MAIS:Tite completa 59 anos! Veja os momentos marcantes do treinadorEx-técnico da Seleção, Vadão morre aos 63 anos vítima de câncerCOLUNA DE VÍDEO:  clássico pode definir o Campeonato AlemãoJogador, técnico e dirigente morrem de Covid-19 na BolíviaBate Borisov é o campeão da Copa de BelarusPolônia é mais um país europeu que reiniciará os seus torneiosl E MAIS:

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