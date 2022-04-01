  • Fifa sorteia chaves da Copa do Mundo de 2022; Brasil cai no Grupo G e estreia contra a Sérvia
futebol

Fifa sorteia chaves da Copa do Mundo de 2022; Brasil cai no Grupo G e estreia contra a Sérvia

Em evento realizado em Doha, capital do Qatar, entidade máxima do futebol determina os grupos do torneio. Competição acontece entre novembro e dezembro deste ano...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 14:19

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 14:19

É Copa do Mundo, amigo. Nesta sexta-feira, a Fifa sorteou os grupos do Mundial do Qatar, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano no país do Oriente Médio. O evento foi realizado no centro de convenções da entidade em Doha, capital qatari.De volta à liderança do ranking da Fifa, a Seleção Brasileira caiu no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. As chamadas "chaves da morte" ficaram para Argentina, Espanha e Portugal, nos Grupos C, E e H, respectivamente.
+ Veja a tabela das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022
Grupo A: Qatar, Equador, Senegal e Holanda;
Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e vencedor da repescagem europeia;
Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia;
Grupo D: França, vencedor da repescagem intercontinental 1, Dinamarca e Tunísia;
Grupo E: Espanha, vencedor da repescagem intercontinental 2, Alemanha e Japão;
Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia;
Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões;
Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
VEJA OS JOGOS DA REPESCAGEMPeru x Austrália ou Emirados Árabes (repescagem intercontinental 1)Costa Rica x Nova Zelândia (repescagem intercontinental 2)País de Gales x Escócia ou Ucrânia (repescagem europeia)
+ Saiba brasileiros naturalizados que podem disputar a Copa do Mundo
A Seleção Brasileira é a maior campeã do torneio mundial e vai em busca do sexto título da competição. Atrás do Brasil estão Alemanha e Itália, ambos com quatro, mas a Azzurra não jogará a Copa do Mundo. Argentina, França e Uruguai têm duas conquistas cada uma, enquanto Espanha e Inglaterra foram campeãs apenas uma vez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Geely EX5 DM-i 2026
Geely anuncia preços partindo de R$ 189.990 para o EX5 EM-i com autonomia de 1.300 km
Imagem de destaque
Homem é preso em Colatina suspeito de enganar adolescente e obter R$ 100 mil em plataforma digital
Ficha do ex-deputado federal Alexandre Ramagem em centro de detenção Flórida, Orange County Incarcerations
Ramagem agradece a governo Trump após soltura e chama PF de 'polícia de jagunços'

