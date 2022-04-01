Fifa sorteia chaves da Copa do Mundo de 2022; Brasil cai no Grupo G e estreia contra a Sérvia

É Copa do Mundo, amigo. Nesta sexta-feira, a Fifa sorteou os grupos do Mundial do Qatar, que acontecerá entre novembro e dezembro deste ano no país do Oriente Médio. O evento foi realizado no centro de convenções da entidade em Doha, capital qatari.De volta à liderança do ranking da Fifa, a Seleção Brasileira caiu no Grupo G, ao lado de Sérvia, Suíça e Camarões. As chamadas "chaves da morte" ficaram para Argentina, Espanha e Portugal, nos Grupos C, E e H, respectivamente.
Grupo A: Qatar, Equador, Senegal e Holanda;
Grupo B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos e vencedor da repescagem europeia;
Grupo C: Argentina, Arábia Saudita, México e Polônia;
Grupo D: França, vencedor da repescagem intercontinental 1, Dinamarca e Tunísia;
Grupo E: Espanha, vencedor da repescagem intercontinental 2, Alemanha e Japão;
Grupo F: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia;
Grupo G: Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões;
Grupo H: Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul.
VEJA OS JOGOS DA REPESCAGEMPeru x Austrália ou Emirados Árabes (repescagem intercontinental 1)Costa Rica x Nova Zelândia (repescagem intercontinental 2)País de Gales x Escócia ou Ucrânia (repescagem europeia)
A Seleção Brasileira é a maior campeã do torneio mundial e vai em busca do sexto título da competição. Atrás do Brasil estão Alemanha e Itália, ambos com quatro, mas a Azzurra não jogará a Copa do Mundo. Argentina, França e Uruguai têm duas conquistas cada uma, enquanto Espanha e Inglaterra foram campeãs apenas uma vez.