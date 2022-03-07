Fifa se pronuncia sobre briga generalizada no futebol mexicano

Neste domingo, a Fifa emitiu um comunicado oficial sobre a briga generalizada ocorrida entre torcedores no México. A entidade diz estar 'chocada' com o triste acontecimento e que está em contato com a Concacaf e a Associação Mexicana de Futebol para tomar as medidas necessárias.> Presidente da Liga MX não descarta desfiliação do Querétaro após batalha campal entre torcedores no México

De acordo com a Coordenação de Proteção Civil do Estado de Querétaro, a briga generalizada entre os torcedores ocorrida no Estádio Corregidora deixou pelo menos 26 feridos.

Confira a nota oficial da Fifa

'A Fifa está chocada com o trágico incidente que aconteceu no estádio La Corregidora, na cidade de Querétaro, durante o jogo entre Querétaro e Atlas. A violência foi inaceitável e intolerável.

Fifa está em contato com a Associação Mexicana de Futebol e a Concacaf para condenar esse bárbaro incidente e para encorajar as autoridades locais para aplicar justiça rápida aos responsáveis. Nossos pensamentos estão com todos aqueles que sofreram as consequências.

Mais uma vez, a Fifa gostaria de enfatizar que a violência não deve ter absolutamente lugar nenhum no futebol e vamos continuar trabalhando em todos os setores para erradicá-la do nosso jogo.'